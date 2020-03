Die Ölpreise an den Börsen steigen nach dem gestern erreichten 18-Jahres-Tief etwas an und versuchen sich an einer Bodenbildung. Die heimischen Heizölpreise ziehen sich langsam aber sukzessive zurück und gleichen sich schrittweise dem Weltmarktniveau an. Rechnerisch ergeben sich am Dienstag Abschläge von 0,2 Cent bzw. Rappen je Liter. Gegenüber der Vorwoche sind die Heizölpreise in bundesdeutschen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...