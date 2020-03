Axxion S.A.: Mit Bravour durch die Krise: FUNDament Total Return bewährt sich in turbulenter MarktphaseDGAP-News: Axxion S.A. / Schlagwort(e): Fonds Axxion S.A.: Mit Bravour durch die Krise: FUNDament Total Return bewährt sich in turbulenter Marktphase31.03.2020 / 12:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Grevenmacher. Der flexible Mischfonds FUNDament Total Return lässt mit einer Wertentwicklung von lediglich -2,59 Prozent im März und einer positiven Performance im laufenden Jahr die Flaggschiffe renommierter Gesellschaften und diverse Aktienindizes weltweit (DAX ca. -17,22 Prozent, MSCI World ca. -14,66 Prozent) mit deutlichem Abstand hinter sich (Stand: 30.03.).Der defensiv ausgerichtete Fonds wurde im Januar 2018 aufgelegt. Das Ziel des Fonds ist es, eine nachhaltig positive Rendite zu erzielen, unabhängig von der Entwicklung der Märkte. Die jüngsten Ereignisse rund um Covid-19 zeigen, dass dieser Anspruch nicht nur in der Theorie besteht. Diesen Stresstest hat der Fonds aufgrund seiner ausgefeilten Strategie bravourös gemeistert.Die Anlagestrategie sieht grundsätzlich eine umfangreiche Begrenzung von Verlusten vor. In schwierigen Zeiten greift zusätzlich eine aktive Risikobegrenzung. Vor diesem Hintergrund wurden Ralph Blum und Elmar Baur, die beiden Berater des Fonds, rechtzeitig aktiv: "Bereits zu Beginn des Jahres zeichnete sich ab, dass die Märkte zu euphorisch sind. Der Phase-1 Deal im Handelsstreit zwischen den USA und China wurde unseres Erachtens nach überbewertet. Gleichzeitig griff die US-Zentralbank in den Markt ein und sorgte für Begeisterung, obwohl es nicht angebracht war. Ein geflügeltes Wort in den ersten Wochen des Jahres war ,buy the dip'." Angesichts ihrer allgemeinen Vorsicht reagierten die beiden bereits zu Beginn der Corona-Krise, als selbst in China zunächst kaum Auswirkungen auf die Märkte zu spüren waren: Die Cash-Quote im Fonds wurde erhöht, der Rest an zyklischen Aktien wurde konsequent verkauft. Im Gegenzug wurden - zu günstigen Kursen wegen der historisch niedrigen Volatilität - Puts, also Verkaufsoptionen auf die Indizes, gekauft. Diese Puts haben, zusammen mit Futures, die Verluste der Aktien abgefedert. Eine Absicherungsstrategie, die sich, verglichen mit den zweistelligen Verlusten anderer Fonds und verschiedener Indizes, absolut ausgezahlt hat. "In den nächsten Wochen bleiben wir weiterhin vorsichtig", erklären Blum und Baur. "Erst ein Abflachen der Zahl der Corona-Infizierten in Europa und den USA oder erste Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie mit Medikamenten dürften dem Aktienmarkt spürbar helfen."Blum und Baur setzen beim FUNDament Total Return bei normalen Marktverhältnissen auf eine Mischung aus Aktien und Anleihen mittelständischer Unternehmen aus der DACH-Region. Kombiniert mit einer defensiven Grundordnung und einer soliden Absicherungsstrategie, sorgen Sondersituationen wie Übernahmen, Restrukturierungsfälle oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsverträge für ein ausgeglichenes Risiko-Rendite-Verhältnis. Von Anfang an legt das Team den allergrößten Wert auf ausgezeichnete Einzeltitel. Dabei kommen Blum und Baur ihre weitreichenden Erfahrungen und Kompetenzen im kaufmännischen Bereich zu Gute: Sie können Manager von potentiellen Zielunternehmen genauestens evaluieren und ihrer qualitativen Analyse damit einen echten Mehrwert verleihen.Wichtiger Hinweis: Diese Pressemitteilung dient ausschließlich zur Information. Sie stellt kein Angebot dar, Fondsanteile zu erwerben.Allgemeine Informationen zum FUNDament - Total ReturnFondskategorie: Mischfonds Mindestkapitalbeteiligungsquote: 25 % Geschäftsjahresende: 30.11. Kapitalverwaltungsgesellschaft: Axxion S.A. Verwahrstelle: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG Anteilklasse I ISIN / WKN: DE000A2H8901 / A2H890 Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 15.02.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: keiner Mindestzeichnungsbetrag: 250.000 EURAnteilklasse P ISIN / WKN: DE000A2H5YB2 / A2H5YB Erstausgabepreis: 100,00 EUR am 16.01.2018 Ertragsverwendung: ausschüttend Ausgabeaufschlag: bis zu 5 % Mindestzeichnungsbetrag: keiner FUNDament Capital GmbH Das Team von FUNDament Capital vereint vielfältige Kompetenzen aus den Bereichen Portfoliomanagement, Restrukturierung und operativer Erfahrung. Die beiden Partner Elmar Baur und Ralph Blum bringen gemeinsam mehr als 35 Jahre Erfahrung mit sich und profitieren neben ihrer Expertise für den Kapitalmarkt von ihrem Fachwissen im betriebswirtschaftlichem Bereich.Axxion - die etwas andere Fondsgesellschaft Die Axxion S.A. zählt zu den führenden bankenunabhängigen Dienstleistern für die Administration sogenannter Privat-Label-Fonds für Vermögensverwalter, Family Offices und andere institutionelle Fondsinitiatoren. Das 2001 gegründete Unternehmen mit Sitz in Luxemburg ist inhabergeführt und verwaltet ca. 7,5 Milliarden EUR in rund 150 Investmentfonds in Luxemburg und Deutschland. Die Philosophie der Axxion ist die "Balance der Partnerschaft" zwischen Kunde und KVG. Die Kunden profitieren dabei vom hohen Serviceanspruch und der langjährigen Erfahrung des Teams.Axxion S.A. - 15, rue de Flaxweiler - 6776 Grevenmacher - Luxemburg - Tel: +352 769494 602Kontakt bei Rückfragen: Jennifer König Axxion S.A. 