Unterföhring (ots) -- Familienfreundliche Videos für jeden Geschmack: YouTube Kids absofort kostenlos auf dem Sky Q Receiver verfügbar- Mit YouTube Kids erweitert Sky das umfangreiche Entertainment-und Edutainment-Angebot für Kinder und Jugendliche auf Sky Q 31. März 2020 - Sky Q ist die perfekte Entertainment-Plattform für die ganze Familie und ab sofort um ein weiteres hochkarätiges Streamingangebot reicher: Die beliebte YouTube Kids App ist ab 31. März 2020 für alle Kunden mit Sky Q Receiver kostenlos verfügbar.YouTube Kids bietet Videos zu vielen verschiedenen Themen, die Kindern dabei helfen, die Welt um sich herum zu entdecken, etwas Neues zu lernen - oder die einfach nur Spaß machen. Da Vorlieben sich unterscheiden, gibt es bei YouTube Kids Programmangebote für jeden Geschmack: von Lernvideos über Cartoons bis hin zu Hörspielen. Die YouTube Kids App finden Sky Q Kunden in der Navigationsleiste unter dem Menüpunkt "Apps".Max Konstantin Ehrhardt, Director Product Management bei Sky Deutschland: "Sky Q bietet bestes Entertainment für die gesamte Familie auf einer Plattform, sei es mit linearen Sendern, auf Abruf oder mit den beliebtesten Apps. Wir freuen uns sehr, mit der YouTube Kids App unser Portfolio an Kidsprogrammen weiter auszubauen und Eltern in einer sicheren Umgebung noch mehr Inhalte anzubieten, die den Nachwuchs gut unterhalten. Sky Q hat alles für den perfekten Zeitvertreib."Mit der YouTube Kids App erweitert Sky das umfangreiche Entertainment- und Edutainment-Portfolio für die ganze Familie auf Sky Q. Es umfasst etwa die linearen Sender und die auf Abruf verfügbaren Programme von Boomerang, Junior und Cartoon Network, und ab April zusätzlich das vielfältige Programm von Nick Jr. und NickToons. Hochkarätige Edutainment-Inhalte sind direkt über den Homescreen von Sky Q abrufbar.Über Sky QSky Q bietet ein völlig neues und integriertes Fernseherlebnis: Lineare TV Sender, On Demand, UHD, einzigartigen Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie YouTube, Spotify und DAZN, Fortsetzen-, Restart-Funktion und vieles mehr, sei es zuhause oder unterwegs. Mit der Streamingbox Sky Q Mini, der Sky Q App und Sky Go ist das Sky Programm jederzeit in weiteren Räumen und mobil verfügbar und ab sofort noch flexibler: Sky Q Kunden können zusätzlich zu ihrem Receiver bis zu fünf Streaming-Geräte registrieren und pro Monat fünf Gerätewechsel vornehmen.Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky LimitedPressekontakt:Kontakt für Medien:Andreas StumptnerHead of Product CommunicationsTel: 089/9958 6882Andreas.Stumptner@sky.deKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackMail: DL-picture-management-operations@sky.deFotoweb: https://medien.sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4561069