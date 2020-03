Mainz (ots) -Woche 14/20Mittwoch, 01.04.Bitte Programmänderungen beachten:22.30 Wilsberg90 - 60 - 90(vom 17.12.2014)Georg Wilsberg Leonard LansinkEkkehardt Talkötter Oliver KorittkeAlex Holtkamp Ina Paule KlinkKommissarin Anna Springer Rita RussekOverbeck Roland JankowskyBritta Conrad Karoline EichhornSonja Conrad Jasmin LordRolf Blank Oliver WnukNele Blank Katja DanowskiModedesigner Felix Max GiermannAssistent Mark Benjamin Grüterund andereMusik: Matthias WeberKamera: Simon SchmejkalBuch: Stefan RogallRegie: Dominic MüllerDeutschland 2014(Die Sendung "Das Quartett" entfällt. Weiterer Ablauf ab 0.00 Uhr wievorgesehen.)Woche 15/20Dienstag, 07.04.Bitte Programmänderungen beachten:2.15 Dinner DateDie Datingshow mit BissLioba "Lio"(vom 22.10.2019)3.00 Dinner DateDie Datingshow mit BissPeter(vom 31.10.2019)3.45 Dinner DateDie Datingshow mit BissKatharina(vom 14.10.2019)4.30 Dinner DateDie Datingshow mit BissTim(vom 24.10.2019)5.15 Dinner DateDie Datingshow mit BissMaiden(vom 2.11.2019)5.55 Familie Braun-6.00 Integrationskurs(vom 19.3.2020)(Die Sendungen "Blood - Mord am Meer", "Marco Polo - Entdecker oderLügner?", "Fürst Pückler - Playboy, Pascha, Visionär" entfallen.)Mittwoch, 08.04.Bitte Programmänderungen beachten:0.55 New Blood - Tod in LondonNebenwirkungenBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughNasreen Mandana JonesAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony PhilipsonGroßbritannien 20161.45 New Blood - Tod in LondonZufällige BegegnungenBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughNasreen Mandana JonesAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony PhilipsonGroßbritannien 20162.35 New Blood - Tod in LondonDer sechste ProbandBBC-Original-Fassung(vom 9.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughNasreen Mandana JonesAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzDialogbuch: Victoria SturmRegie: Anthony PhilipsonDialogregie: Victoria SturmGroßbritannien 20163.30 New Blood - Tod in LondonEine feurige ObservierungBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockAdam Jannsen Bart SuavekMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony PhilipsonGroßbritannien 20164.20 New Blood - Tod in LondonIm Bauch des DrachenBBC-Original-Fassung(vom 16.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughAlison Kimberley NixonPeter Mayhew Mark BonnarMark Craig Matt BardockMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony HorowitzRegie: Anthony PhilipsonGroßbritannien 20165.10 New Blood - Tod in LondonTödliche BeuteBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Sayyad Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughJohn Malik Haluk BilginerLisa Douglas Indira VarmaMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon SmithRegie: Bill EaglesGroßbritannien 2016(Die Sendungen "Countdown Copenhagen II" um 1.00 Uhr und 1.45 Uhr,sowie "Ein Tag in Paris 1775", "Ein Tag im alten Rom", "Brot undSpiele - Wagenrennen im alten Rom", "Die glorreichen 10" und "KernersKöche" entfallen.)Donnerstag, 09.04.Bitte Programmänderungen und Zeitkorrekturen beachten:6.00 New Blood - Tod in LondonWahre FreundeBBC-Original-Fassung(vom 23.3.2018)Stefan Kowolski Mark StrepanArash "Rash" Sayyad Ben TavassoliDS Derek Sands Mark AddyEleanor Davies Anna ChancellorMarcus Johnson Ariyon BakareLeila Sayyad Aiysha HartDI Martin Heywood Dorian LoughJohn Malik Haluk BilginerLisa Douglas Indira VarmaMusik: Neil DavidgeKamera: Rasmus ArrildtBuch: Anthony Horowitz, Daniel Fajemisin-Duncan, Marlon SmithRegie: Bill EaglesGroßbritannien 20166.55 Terra XpressIn letzter Sekunde(vom 21.7.2012)7.25 Lanz kochtDas große Ostermenü(vom 28.3.2009)Deutschland 20098.15 Kerners KöcheOsterspezial(vom 18.4.2019)Deutschland 20179.00 Bares für RaresDie Trödel-Show mit Horst Lichter(ZDF 8.4.2020)9.55 Bares für Rares - LieblingsstückeDie Trödel-Show mit Horst Lichter(vom 23.12.2019)11.05 Die Spur des Osterhasen(vom 18.4.2019)11.35 An Tagen wie diesenOstern(vom 14.4.2019)(Die Sendung "Lanz kocht" um 6.25 Uhr entfällt. Weiterer Ablauf ab12.20 Uhr wie vorgesehen.)Woche 16/20Dienstag, 14.04.Bitte Programmänderungen beachten:1.25 Dinner DateDie Datingshow mit BissBenjamin(vom 28.10.2019)2.10 Dinner DateDie Datingshow mit BissSteffi(vom 6.11.2019)2.55 Dinner DateDie Datingshow mit BissAlex(vom 18.10.2019)3.40 Dinner DateDie Datingshow mit BissSebastian(vom 29.10.2019)4.20 Dinner DateDie Datingshow mit BissJulian(vom 25.10.2019)5.05 Dinner DateDie Datingshow mit BissKai(vom 17.10.2019)5.50 Dinner Date-6.35 Die Datingshow mit BissJan(vom 7.11.2019)(Die Sendungen "Tiger House", "Im Zeichen des heiligen Blutes","Verräterische Spuren - Die Geschichte der Forensik" um 3.20 Uhr und4.05 Uhr, "Die glorreichen 10" und "Brot und Spiele - Wagenrennen imalten Rom" entfallen.)Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDFneo, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105412/4561128