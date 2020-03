(shareribs.com) Chicago 31.03.2020 - Die Agrarfutures am Chicago Board of Trade zeigten sich im gestrigen Handel überwiegend leichter. Am Montag lag Mais deutlich unter Druck. Die Exportinspektionen für die vergangene Woche fielen durchwachsen aus. Mai-Mais steigt aktuell 0,5 Cents auf 3,4175 USD/Scheffel. Mais stand am Montag weiter unter dem Eindruck der abfallenden Nachfrage seitens der Ethanolproduzenten. ...

