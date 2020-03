Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat schnelle Finanzhilfen für Startup-Unternehmen angekündigt, um diese jungen Firmen zu sichern. "Wir wollen, dass diese jungen, innovativen Unternehmen für unser Land erhalten bleiben", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) in München nach der Teilnahme an einer Sitzung des bayerischen Kabinetts. "Wir aktivieren jetzt das Programm für Startupfinanzierung", erklärte Scholz' Ministerium. "Es geht um unsere gemeinsame Zukunft."

Scholz konkretisierte, das entsprechende Programm wolle man "ganz schnell aktivieren", damit ganz schnell 2 Milliarden Euro genutzt werden könnten. Insbesondere bei Startups, mit denen man "gewissermaßen schon Kooperationsbeziehungen" habe, solle "ganz sofort" dafür gesorgt werden, "dass sie zusätzliche Mittel bekommen können, und dass weitere Finanzierungsrunden möglich sind".

Scholz betonte zudem, das Programm des Bundes mit dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beinhalte ausdrücklich auch Maßnahmen für Startups, mit der Länderebene habe man "die Größenordnungen so aufeinander abgestimmt, dass dort praktisch die ganze Kulisse bedient werden kann". Der Startup-Verband hatte am Morgen eine alarmierende Umfrage vorgelegt, nach der sich über 80 Prozent der deutschen Startups wegen der Corona-Krise in ihrer Existenz gefährdet sehen. Scholz betonte, man wolle, dass die Unternehmen dem Land erhalten blieben, "und dass die Männer und Frauen, die das machen, auch in diesem Land weiter an dem Erfolg ihrer Ideen basteln".

Scholz betonte zudem, man könne "jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht sagen", wann die Corona-Maßnahmen zu Ende seien. "Wir haben harte Zeiten vor uns." Söder und Scholz zeigten sich zudem kritisch zu Forderungen nach einem flächendeckenden Einsatz von Schutzmasken. Beide betonten, vordringlich sei eine Ausstattung von Ärzten, Kliniken und Pflegeheimen. Beide Politiker zeigten sich zudem erneut ablehnend gegenüber "Corona-Bonds" auf europäischer Ebene. "Wir glauben, dass Corona-Bonds der falsche Weg sind", sagte Söder. Scholz betonte, man wolle eine vorsorgliche Kreditlinie des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) eröffnen.

