Stuttgart (ots) - Dr. Klaus Zehner, stellvertretender Vorsitzender des Vorstands der SV SparkassenVersicherung, wechselt Ende März mit 65 Jahren und nach mehr als zwölfjähriger überaus erfolgreicher Tätigkeit im Vorstand der SV in den Ruhestand.Dr. Zehner führte bei der SV ein modernes Schadenmanagement ein, das sich besonders beim Reutlinger Hagel von 2013 mit über 600 Mio. Euro Schadensumme sowie bei weiteren großen Elementarereignissen bewährte. Zügig und mit modernsten Mitteln können Schäden reguliert werden, was sowohl den Kunden als auch dem Unternehmen zugutekommt. Weitere Schwerpunkte der Tätigkeit von Dr. Zehner waren die Entwicklung eines modernen Produktangebots und die wettbewerbsfähige Ausrichtung der Kraftfahrtversicherung. Die SV schloss das Geschäftsjahr 2019 mit einem ausgezeichneten Ergebnis ab, zu dem insbesondere die SV Gebäudeversicherung mit dem besten Ergebnis in der Unternehmensgeschichte beitrug.Dr. Zehner war für die SV in diversen Gremien der Gesamtverbands Deutscher Versicherer und des Verbands Öffentlicher Versicherer aktiv. Wir danken Dr. Zehner für seinen hohen Einsatz und das erfolgreiche Wirken und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.Am 1. April 2020 tritt Ralph Eisenhauer seine Tätigkeit im Vorstand der SV an. Mit seiner großen Expertise und Markterfahrung wird er den erfolgreichen Weg der SV fortsetzen, Eisenhauer kommt von der ERGO Versicherung, für die er mehr als 20 Jahre tätig war, zuletzt als Mitglied des Vorstands der ERGO Versicherung AG.Über die SV SparkassenVersicherungDie SV ist einer der großen öffentlichen Versicherer in Deutschland. Der Konzernsitz ist Stuttgart. Neben dem Rundumschutz für Privatpersonen liegt ein Schwerpunkt in der Versicherung von Unternehmensrisiken, sei es Gewerbe, Industrie oder Landwirtschaft. Als Marktführer in der Gebäudeversicherung versichert die SV in Baden-Württemberg und Hessen gut zwei Drittel aller Häuser. 3,9 Millionen Kunden vertrauen dem Schutz der SV. Die SV ist Teil der Sparkassen-Finanzgruppe und beschäftigt 5.000 Mitarbeiter im Innen- und Außendienst.