Fast jeder vierte Pflegebedürftige in Deutschland lebt in einem vollstationären Pflegeheim. Zum Jahresende 2017 seien es 818.300 Pflegebedürftige gewesen, teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag auf Basis der Pflegestatistik mit.



Das war demnach knapp ein Viertel (24 Prozent) aller 3,41 Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland. Gut 92 Prozent (756.600) der vollstationär versorgten Pflegebedürftigen waren 65 Jahre oder älter. Gut drei Viertel (76 Prozent oder 2,59 Millionen) aller Pflegebedürftigen wurden Ende 2017 zu Hause betreut. Davon wurden 1,76 Millionen Pflegebedürftige vorwiegend allein durch Angehörige gepflegt und 830.000 Pflegebedürftige zusammen mit oder vorrangig durch einen ambulanten Pflegedienst versorgt.



Von den zu Hause betreuten Pflegebedürftigen waren knapp 78 Prozent (2,02 Millionen) 65 Jahre oder älter. In den insgesamt 14.480 Pflegeheimen in Deutschland (einschließlich Heime mit teilstationärer Pflege) arbeiteten 764.600 Personen (davon 221.000 in Vollzeit), so die Statistiker weiter. Bei den 14.050 ambulanten Pflegediensten waren 390.300 Personen beschäftigt (davon 109.700 in Vollzeit).