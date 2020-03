FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Fußball Liga stellt sich wegen der Corona-Pandemie auch über die derzeit ausgesetzte Saison hinaus auf mögliche Geisterspiele ein. "Mindestens bis zum Ende der Saison ist es unrealistisch, davon auszugehen, dass wir nochmal vor vollen Stadien spielen", sagte DFL-Geschäftsführer Christian Seifert am Dienstag. "Was nicht heißt, dass es realistisch ist, dass wir im August vor vollen Stadien wieder anfangen."



Die DFL-Mitgliederversammlung beschloss am Dienstag, dass der Spielbetrieb im Profi-Fußball bis mindestens zum 30. April ausgesetzt bleibt. Sollten im Anschluss wieder Partien angepfiffen werden können, dann sehr wahrscheinlich ohne Zuschauer. "Der Entfall von Zuschauereinnahmen muss deshalb einkalkuliert werden, möglicherweise auch nicht nur bis zum Ende der Saison, sondern auch noch in die nächste Saison hinein, vielleicht auch bis zum Ende des Jahres", sagte Seifert. "Da gibt es durchaus unterschiedliche Aussagen auch von Experten."/mj/DP/jha