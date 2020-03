Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. Root (pts043/31.03.2020/15:00) - Die Herausforderungen für KMU werden von Jahr zu Jahr komplexer. Die Kistag Dekopack AG hat sich für den Weg nach vorne fokussiert und verschiedenste innovative Projekte angestossen. Ein Schwerpunkt wurde im Bereich Dokumentenmanagement gesetzt. Nach einem intensiven Evaluationsprozess hat sich Kistag für AMAGNO entschieden.



Was mit dem Bau einfacher Holzkisten begann, hat sich zu einem topmodernen Anbieter von hochwertigen, kundenspezifischen Verpackungssystemen aus Holz entwickelt: Kistag steht für Verpackungen, Küchen und massgeschneiderte Ladeneinrichtungen. Mit der Digitalisierung sieht das Unternehmen mit Standort in der Entlebucher Biosphäre weiteres Potenzial. Kistag suchte nach einer passenden DMS-Lösung für die Prozesssteuerung und Archivierung von Dokumenten.



Andrej Saric, Projektleiter IT: "Eine umfassende SWOT-Analyse eröffnete mehr Vorteile für AMAGNO. Das vielseitige und leistungsstarke DMS-System ermöglicht nicht nur eine digitale Archivierung und ein nahezu papierloses Büro, sondern bereitet die Kistag auf eine digitale Zukunft vor. AMAGNO hebt sich durch hohe intuitive Benutzbarkeit, praktischem Import und der automatischen Dokumentenklassifikation von der Konkurrenz ab."



Inzwischen sind die Papierberge verschwunden: In einem ersten Teilprojekt wurde der Rechnungseingang digitalisiert. Kreditorenrechnungen werden sofort eingelesen und von berechtigten Personen innert 1-2 Tagen freigegeben. So können Skonti fristgerecht genutzt und Mahnspesen vermieden werden. Die Ablage von Mehrfachkopien in Ordnern oder Hängeregistraturen entfällt gänzlich und die Buchhaltung freut sich über schneller aufbereitete Zahlen für die Liquiditäts- und Finanzplanung.



Mehr Komfort und mehr Tempo dank Volltextsuche



Ein entscheidender Vorteil mit AMAGNO ist die OCR-Texterkennung. Jedes eingelesene Dokument lässt sich dank Volltextsuche über beliebige Suchbegriffe sofort finden: Nicht nur über die Rechnungs- und Lieferantennummer, sondern auch über die Betreffzeile, Artikeltext, Datum, Lieferant, Ort u.ä.



AMAGNO unterstützt Agilität des Unternehmens



Die Logik der Lösung AMAGNO erlaubt ein flexibles und situatives Vorgehen bei der Implementierung. Für Andrej Saric einer der ganz grossen Pluspunkte: "Unsere Mitarbeitenden sind begeistert von AMAGNO und bringen laufend neue Ideen ein, wie man weitere Prozessschritte abbilden könnte. AMAGNO erlaubt quasi eine fortlaufende Arbeitsoptimierung." Die Anpassungen lassen sich je nach Priorität und Terminsituation beliebig steuern. Diese ausgesprochene Flexibilität fördert den Innovationskurs der Kistag. Julien Hertli, Geschäftsführer: "Der ganze Umsetzungsprozess war effizient und wir haben eine passgenaue Lösung erhalten. Der Einsatz des DMS AMAGNO unterstützt relevante Prozesse der Kistag und erlaubt uns, den Fokus auf unsere Kerngeschäfte zu setzen."



