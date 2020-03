In einer Mail an Airbnb-Vermieter hat der CEO sich für die missglückte Krisenkommunikation entschuldigt, gelobt Besserung und verspricht Unterstützung. Die weltweite Reisebranche steht wegen der Coronakrise aktuell so gut wie still. Der Wohnungsvermittler Airbnb bietet bis Ende Mai kostenfreie Stornierungen inklusive Rückerstattung an. Das trifft vor allem die Vermieter finanziell. Mit 250 Millionen Dollar will Airbnb jetzt den Hosts helfen, schreibt Firmengründer und CEO Brian Chesky in einer Mail an die Vermieter. Sie sollen einen Teil der ...

