Name change in below instruments will have effect as per 1 April 2020 ISIN Long Name/Long Symbol New Long Name/Long Symbol DK0061207172 BULL OMXS30 X10 ND2 BULL OMX X10 ND2 DK0061214541 BULL OMXS30 X10 NORDNET D2 BULL OMX X10 NORDNET D2 DK0061207255 BULL OMXS30 X12 ND1 BULL OMX X12 ND1 DK0061214624 BULL OMXS30 X12 NORDNET D2 BULL OMX X12 NORDNET D2 DK0061207339 BULL OMXS30 X15 ND1 BULL OMX X15 ND1 DK0061214707 BULL OMXS30 X15 NORDNET D2 BULL OMX X15 NORDNET D2 ? Nasdaq Copenhagen A/S, Issuer Surveillance, surveillancedk@nasdaq.com, +45 33 93 33 66