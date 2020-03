NOTICE 2020-03-31: Changes to long names The long names of the following instruments issued by Nordea Bank Abp will be changed as of April 1, 2020 ISIN Long Name/Long Symbol New Long Name/Long Symbol FI4000418793 BULL OMXS30 X10 NORDNET F3 BULL OMX X10 NORDNET F3 FI4000418611 BULL OMXS30 X10 NORDNET F4 BULL OMX X10 NORDNET F4 FI4000418629 BULL OMXS30 X12 NORDNET F5 BULL OMX X12 NORDNET F5 FI4000418637 BULL OMXS30 X15 NORDNET F5 BULL OMX X15 NORDNET F5 FI4000419486 BULL OMXS30 X15 NORDNET F6 BULL OMX X15 NORDNET F6 Nasdaq Helsinki Oy, Surveillance, survo@nasdaq.com, +358 9 6166 7260