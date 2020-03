FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 14. April: MITTWOCH, DEN 1. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk als Telefonkonferenz 11:00 DEU: Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank), Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 03/20 DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen SDax: Neu: Baywa / Raus: Adler Real Estate DEU: Takkt, Analystencall zu den finalen Jahreszahlen CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung CHE: Geberit, Hauptversammlung USA: Pkw-Absatz Q1/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht Q1/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/20 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/20 09:15 SPA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:45 ITA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:50 FRA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 EUR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 10:30 GBR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/20 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/20 15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex 03/20 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 03/20 16:00 USA: Bauausgaben 02/20 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Digitales Kolloquium der Energieagentur dena zur Corona-Krise "Durch die Krise: mit einem ganzheitlichen Blick und den richtigen Zielen" DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + 0930 Kabinett + 1000 Sitzung Landtag Brandenburg mit Entscheidung über Rettungsschirm + 1030 Online-Pk Kassenärztliche Bundesvereinigung + 1300 Bundespressekonferenz + 1400 Telefon-Schaltkonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder DONNERSTAG, DEN 2. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 DEU: Grenke, Q1-Neugeschäftszahlen 07:00 DEU: Voltabox, Jahreszahlen 08:00 DEU: Rocket Internet, Jahreszahlen 10:00 DEU: KfW Bankengruppe, Bilanz-Pk via Call 10:00 DEU: Giesecke+Devrient, Bilanz-Pk via Webcast 13:00 USA: Walgreens Boots Alliance, Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Emmi, Hauptversammlung CHE: Zehnder, Hauptversammlung DEU: Hella, Q3-Zahlen (detailliert) DEU: Stratec, Jahreszahlen ESP: Iberdrola, Hauptversammlung SWE: Telia, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 08:30 CHE: Verbraucherpreise 03/20 10:30 DEU: Konjunkturprognose 2020/21 des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung - Video-Pk 11:00 EUR: Erzeugerpreise, 02/20 14:30 USA: Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe (Woche) 14:30 USA: Handelsbilanz 02/20 16:00 USA: Auftragseingang Industrie 02/20 16:00 USA: Auftragseingang langlebige Güter 02/20 EUR: Tagung des Rates der Europäischen Zentralbank (EZB), Frankfurt/M. FREITAG, DEN 3. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 SWE: Hennes & Mauritz, Q1-Zahlen 10:00 DEU: BayernLB, Jahreszahlen via Call TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Auto-Neuzulassungen in Deutschland 03/20 ESP: Banco Santander, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 03:45 CHN: Caixin PMI Dienste 03/20 09:00 DEU: Presse-Telefonkonferenz mit Commerzbank- Chefvolkswirt Jörg Krämer zur Konjunkturlage 09:00 SPA: Industrieproduktion 02/20 09:15 SPA: PMI Dienste 03/20 09:45 ITA: PMI Dienste 03/20 09:50 FRA: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 EUR: PMI Dienste 03/20 (endgültig) 10:00 DEU: Auftragseingang Maschinenbau 02/20 10:00 ITA: BIP Q4/20 11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 02/20 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 03/20 15:45 USA: Markit-Dienstleistungen 03/20 16:00 USA: ISM-Index Dienstleistungen 03/20 Moody's Ratingergebnis Slowenien S&P Ratingergebnis Frankreich, Deutschland Fitch Ratingergebnis Belgien, Zypern MONTAG, DEN 6. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 02/20 10:30 EUR: Sentix Investorvertrauen 04/20 15:45 EUR: EZB Monatsbericht 03/20 SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen HINWEIS CHN: Feiertag, Börse geschlossen DIENSTAG, DEN 7. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: DekaBank, Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE CHE: Straumann, Hauptversammlung CHE: Tecan, Hauptversammlung DEU: Home24, Jahreszahlen (detailliert) GBR: Asos, Halbjahreszahlen DNK: Vestas, Hauptversammlung TERMINE KONJUNKTUR 06:30 NLD: Verbraucherpreise 03/20 07:00 JPN: Frühindikatoren 02/20 (vorläufig) 07:00 SPA: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DEU: Industrieproduktion 02/20 08:45 FRA: Handelsbilanz 02/20 10:00 ITA: Einzelhandelsumsatz 02/20 21:00 USA: Konsumentenkredite 02/20 22:30 USA: API Ölbericht, Woche SONSTIGE TERMINE BEL: Dritte Runde der Verhandlungen zwischen EU und Großbritannien über die künftigen Beziehungen MITTWOCH, DEN 8. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CHE: Bossard, Q1-Umsatz 06:45 CHE: Givaudan, Q1-Umsatz (11.00 h Annual Investor Conference) 07:30 AUT: OMV, Q1 Trading Update 08:00 GBR: Tesco, Jahreszahlen 10:30 DEU: Boehringer Ingelheim, Jahreszahlen (Pk per Webcast) TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Dermapharm Holding, Geschäftsbericht TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Kernmaschinenaufträge 02/20 01:50 JPN: BoJ Leistungsbilanz 02/20 07:45 CHE: Seco Arbeitsmarktdaten 03/20 09:00 HUN: Verbraucherpreise 03/20 16:30 USA: EIA Energieministerium, Ölbericht (Woche) 20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 18.3. PLD: Zentralbank von Polen, Bekanntgabe Kreditzins DONNERSTAG, DEN 9. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Gerreshemer, Q1-Zahlen DEU: Bauer, Jahreszahlen FRA: Sodexo, Halbjahreszahlen TERMINE KONJUNKTUR 08:00 DEU: Handelsbilanz 02/20 08:00 DEU: Leistungsbilanz 02/20 10:00 ITA: Industrieproduktion 02/20 10:00 BGR: Einzelhandelsumsatz 02/20 10:30 GBR: Industrieproduktion 02/20 10:30 GBR: Handelsbilanz non-EU 02/20 11:00 GRC: Industrieproduktion 02/20 14:30 USA: Erzeugerpreise 03/20 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) 16:00 USA: Lagerbestände Großhandel 02/20 (endgültig) 16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 04/20 (vorläufig) HINWEIS USA: Verkürzter Handel US-Anleihenmarkt (bis 20.00 h) FREITAG, DEN 10. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: Erzeugerpreise 03/20 03:30 CHN: Erzeugerpreise 03/0 03:30 CHN: Verbraucherpreise 03/20 08:45 FRA: Industrieproduktion 02/20 11:00 GRC: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Realeinkommen 03/20 EUR: S&P Ratingergebnis Polen EUR: Moody's Ratingergebnis Bulgarien, Albanien EUR: Fitch-Ratingergebnis Lettland HINWEIS Feiertag "Karfreitag" A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, USA Börsen geschlossen Börsen Japan, Russland, China und Korea geöffnet MONTAG, DEN 13. APRIL 2020 TERMINE KONJUNKTUR --- HINWEIS Feiertag "Ostermontag" A, CH, D, F, E, GB, HK, I, NL, PL, Börsen geschlossen Börsen Japan, China, Korea, Russland und USA geöffnet DIENSTAG, DEN 14. APRIL 2020 TERMINE UNTERNEHMEN 12:45 USA: J.P. Morgan Chase & Co, Q1-Zahlen 13:00 USA: Wells Fargo, Q1-Zahlen 13:00 USA: Fastenal, Q1-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE USA: Johnson & Johnson, Q1-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR CHN: Handelsbilanz 03/20 07:00 FIN: Verbraucherpreise 03/20 08:00 DNK: Verbraucherpreise 03/20 09:00 CZE: Verbraucherpreise 03/20 14:30 USA: Im- umd Exportpreise 03/20 ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi