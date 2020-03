Etwas freudiger können diese Tage die Aktionäre von Wirecard (WKN: 747206) dreinblicken: Am 18. März bestätigte das Aschheimer FinTech seine Prognose und stellte nun auch eine vielbeachtete Corona-Initiative vor.

Zusammen mit Futur/io hat Wirecard eine Plattform gestartet, über welche sich Händler über Hilfsangebote von großen Unternehmen wie SAP und Wirecard informieren können. Für die Händler ist dies ein vielversprechender Schritt, der auch der zuletzt angeschlagenen Reputation von Wirecard zuträglich sein dürfte. Spektakuläre Gewinnchancen für Anleger bieten sich in der Corona-Krise derweil eher bei anderen Aktien. Eine mögliche neue Kursrakete stellen wir Ihnen heute vor.

Corona-Countdown in Mexiko City: Zündet jetzt eine Kursrakete?

Das noch junge Technologie-Unternehmen VSBLTY Groupe (WKN: A2PD8P) hatte im Bezug auf Corona bisher noch kein Anleger auf der Uhr. Heute dann der Paukenschlag: Das Unternehmen verkündete, gemeinsam mit der mexikanischen Regierung in Mexiko Stadt einen neuartigen Temperatur-Scanner in der öffentlichen Videoüberwachung der Stadt zu testen. Der Vorteil liegt auf der Hand: Selbst in den fortschrittlichsten Industrieländern sind Corona-Tests immer noch Mangelware. Über die neuartige ...

