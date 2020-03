Erl, Tirol (ots) - Die aktuelle Corona-Krise stellt uns alle und auch die österreichische Kulturbranche vor enorme Herausforderungen. In einer Stellungnahme wenden sich der Präsident der Tiroler Festspiele Erl Hans Peter Haselsteiner und die Geschäftsführung nun an das Publikum der Festspiele."Verehrtes Publikum!Liebe Freundinnen und Freunde der Tiroler Festspiele Erl!Sehr geehrte Medienvertreter!Wir müssen zur Kenntnis nehmen, dass die Ansammlung von Menschen in größerer Zahl mindestens bis zum Herbst des Jahres nicht gestattet werden wird. Wir werden bis dahin keine Proben, geschweige denn Aufführungen, vor Publikum abhalten können. Daher mussten wir uns dazu entscheiden, alle Konzerte der Tiroler Festspiele Erl sowie die Sommerfestspiele 2020 abzusagen.ABER- wir hoffen, den Erntedankzyklus über das erste Wochenende im Oktober abhaltenzu können und sind sehr zuversichtlich, dass- die Winterfestspiele vom 26.12.2020 bis zum 06.01.2021 wie geplant stattfindenwerden Eine Programmübersicht legen wir bei und freuen uns über die zeitgerechte Reservierung Ihrer Lieblingsplätze.Bereits bezahlte Karten behalten ihre Gültigkeit für Aufführungen Ihrer Wahl bis einschließlich Sommer 2021.In der Zwischenzeit wird unsere Kostümmanufaktur dringen benötigte Schutzmasken produzieren und wir stellen dem Land Tirol unsere Künstlerherberge als Lazarett zur Verfügung. Auf diese Weise versuchen wir wenigstens einen winzigen Beitrag zur Krisenbewältigung beizutragen.Auch wenn wir heute noch nicht wissen, was die kommenden Monate uns abverlangen werden, wissen wir eines ganz genau:Die Krise wird besiegt werden und dann wird es die Musik sein, die Trost, Zuversicht und Lebensfreude spendet.Dass Sie bis dahin gesund bleiben wünscht IhnenH.P.H. Präsident der Tiroler Festspiele ErlDr. Bernd Loebe Künstlerischer GeschäftsführerMag.a Natascha MüllauerKaufmännische GeschäftsführerinPressekontakt:Angelika RugeReferentin für Presse und KommunikationTiroler Festspiele Erl Betriebsgesm.b.H.Mühlgraben 56aA-6343 ErlTel: +43 (0) 5373 / 81 000 61community@tiroler-festspiele.atwww.tiroler-festspiele.atOriginal-Content von: Tiroler Festspiele Erl Betriebsges.m.b.H., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/129870/4561452