Nach einem Kursverlust von gut drei Prozent im frühen Handel hat die Aktie von Zalando am Dienstag wieder ins Plus gedreht. Am Nachmittag gewinnt der Titel des Online-Modehändlers knapp fünf Prozent. Dabei hatte Zalando am Montagabend wegen der Coronakrise die Prognose für das laufende Jahr gekappt.Rückenwind erhält die Zalando-Aktie von mehreren Kaufempfehlungen. "Zalando ist gut gerüstet, um stark aus dieser Krise hervorzugehen", so Andrew Ross von der Barclays Bank. Dafür sprächen das robuste ...

