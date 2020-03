FRANKFURT (Dow Jones)--Der österreichische Sensorhersteller AMS hat seine Kapitalerhöhung zur Finanzierung der Osram-Übernahme nur teilweise über die Bühne gebracht. Es seien nur Bezugsrechte für 62 Prozent der 189.869.454 Aktien ausgeübt worden, teilte das Unternehmen mit, das mit der Transaktion die Osram-Übernahme teilfinanzieren will. Da die AMS-Aktie zuletzt nur wenig über dem Bezugspreis notierte, war das Interesse von Investoren nicht allzu groß gewesen.

Die restlichen 72.417.942 angebotenen, aber nicht gezeichneten Aktien sollen nun in Form eines öffentlichen Angebotes in der Schweiz und in Österreich sowie in Form von Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb der Schweiz und Österreich angeboten werden. AMS werden nach Vollzug der Bezugsrechtsemission Bruttoerlöse von rund 1,65 Milliarden Euro zufließen.

Das Geld aus der Kapitalerhöhung ist ein wichtiger Baustein zur Finanzierung der 4,4 Milliarden Euro schweren Osram-Übernahme. Bislang haben die acht Banken das Geld vorgestreckt, die auch die Kapitalerhöhung arrangiert haben.

AMS will Osram bis zur Jahresmitte mehrheitlich übernehmen. 23,4 Prozent der Aktien haben die Österreicher bereits an der Börse erworben. Weitere 38,1 Prozent haben Osram-Aktionäre angedient, bis hier Geld fließt, müssen noch fünf Kartellbehörden grünes Licht geben, darunter auch die EU-Kommission.

Kritiker der Transaktion fürchten, dass AMS sich mit der Osram-Übernahme verheben könnte. Zuletzt war der zum Abbau der trotz Kapitalerhöhung noch mächtigen Schuldenlast nötige Cashflow in der Steiermark zwar beeindruckend hoch, doch das könnte sich durch die Corona-Krise ändern. Mehr als die Hälfte des Umsatzes nämlich macht AMS mit dem iPhone-Hersteller Apple.

Kurzfristig dürfte die Osram-Beteiligung AMS wenig Freude machen. Da die Aktie des Lichtkonzerns gegenwärtig bei gut 32 Euro notiert - und damit unter dem Preis von 41 Euro, den AMS den Aktionären zahlen will, ist eine hohe Abschreibung absehbar, die zum Glück nur das Ergebnis belastet.

March 31, 2020

