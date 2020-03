GRAZ/MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Halbleiterhersteller AMS hat seine Kapitalerhöhung zur Übernahme des Konkurrenten Osram abgeschlossen. Dabei werde dem Unternehmen wie geplant Bruttoerlöse von rund 1,65 Milliarden Euro zufließen, teilte AMS am Dienstag mit. Nach Abschluss der Bezugsfrist am Montag wurde die Kapitalerhöhung jedoch lediglich zu 62 Prozent gezeichnet. Somit verkauften die begleitenden Investmentbanken 38 Prozent der neuen AMS-Aktien nicht.



Die übrig gebliebenen Aktien werden den Angaben zufolge nun durch die Investmentbanken über den Markt angeboten - in Form eines öffentlichen Angebotes in Österreich und der Schweiz sowie über Privatplatzierungen in einigen weiteren Ländern.



Aufgrund einer Covid-19-bedingten Schließung der Gerichte in Österreich an ausgewählten Wochentagen müsse die Eintragung der angebotenen Aktien und damit der Vollzug der Bezugsrechtsemission um einen Tag verschoben werden, teilte das Unternehmen weiter mit. Deswegen werden die Börsennotierung und der erste Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange am oder um den 3. April 2020 erwartet./phs/sp/APA/nas

