Der Markt-Überblick am Abend, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIENMÄRKTE (18:23 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 2.786,90 +0,77% -25,59% Stoxx50 2.730,31 +1,13% -19,77% DAX 9.935,84 +1,22% -25,01% FTSE 5.671,96 +1,95% -26,23% CAC 4.396,12 +0,40% -26,46% DJIA 22.280,87 -0,21% -21,93% S&P-500 2.619,09 -0,29% -18,93% Nasdaq-Comp. 7.786,43 +0,16% -13,22% Nasdaq-100 7.908,23 +0,24% -9,45% Nikkei-225 18.917,01 -0,88% -20,04% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 172,65 -23

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 20,52 20,09 +2,1% 0,43 -65,8% Brent/ICE 22,81 22,76 +0,2% 0,05 -64,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.605,03 1.623,50 -1,1% -18,48 +5,8% Silber (Spot) 14,12 14,15 -0,2% -0,03 -20,9% Platin (Spot) 733,05 727,50 +0,8% +5,55 -24,0% Kupfer-Future 2,22 2,16 +2,8% +0,06 -20,7%

Nachdem die Ölpreise am Vortag auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gefallen waren, kommt es nun zu einer Erholung - auch gestützt durch die besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. Es dürfte sich aber dennoch nur um eine technische Erholung handeln, denn die Belastungsfaktoren bestünden weiter, heißt es. Durch die negativen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf die globale Konjunktur ist die Öl-Nachfrage eingebrochen, was ein starkes Überangebot zur Folge hat. Dazu kommt der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Der Goldpreis gibt deutlicher nach. Nach Aussage von AxiCorp soll die russische Notenbank erklärt haben, ab dem 1. April ihre Goldkäufe einzustellen.

FINANZMARKT USA

Nach einem negativen Start drehen die Aktienkurse am Dienstag im Verlauf des Handels ins Plus, nachdem aktuelle US-Konjunkturdaten nicht so schlimm ausgefallen sind wie befürchtet. Das gibt den Anlegern Hoffnung in der sich weiter ausbreitenden Corona-Pandemie. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle in den USA nimmt immer noch stark zu, und eine Abschwächung scheint nicht in Sicht. Und es ist weiter ungewiss, inwieweit die eingeleiteten Maßnahmen der US-Regierung und der Fed die negativen Auswirkungen der Pandemie abfedern werden. Wie schlimm es tatsächlich um die US-Konjunktur steht, würden aber erst die Daten in den kommenden Wochen zeigen, heißt es. Im Verbrauchervertrauen und dem Chicago-Einkaufsmanager-Index hat die Krise derweil zunächst nicht ganz so gravierende Spuren hinterlassen wie erwartet. Beide verzeichneten im März zwar jeweils einen Rückgang, der aber geringer ausfiel als von Ökonomen prognostiziert. Leicht positiv werden auch die jüngsten Daten aus China aufgenommen. Nach dem historischen Absturz der Einkaufsmanager-Indizes sind diese im März für das Dienstleistungsgewerbe und den verarbeitenden Sektor wieder in den Expansionsbereich zurückgekehrt. Im Zuge der Ölpreiserholung sind die Aktien von Branchenunternehmen gefragt. Exxon Mobil und Chevron führen mit Kursgewinnen von 4,8 und 4,2 Prozent den Dow an. Der Sektor der Energiewerte verbessert sich um 4,7 Prozent.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

Es stehen keine wichtigen Daten zur Veröffentlichung an.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach einer erneuten Achterbahnfahrt hat sich an den europäischen Aktienmärkten am Dienstag eine freundliche Stimmung durchgesetzt. Der DAX schloss 220 Punkte über seinem Tagestief, aber auch 160 Punkte unter seinem Tageshoch. Zu verdanken war der freundliche Schluss schließlich US-Konjunkturdaten, die weniger schlecht ausgefallen sind als befürchtet. Die hohen Schwankungen spiegeln laut Marktteilnehmern die Unsicherheit am Markt wider. Der Anlauf über die 10.000 Punkte ist wie schon vor einigen Tagen zum Ausstieg genutzt worden. Etwas gestützt wurde die Stimmung auch von chinesischen Wirtschaftsindikatoren, die sowohl für die Industrie als auch für den Dienstleistungsbereich schon wieder Wachstum anzeigten: "China zeigt als erstes Land, dass es ein Wirtschaftsleben nach der Coronakrise gibt", so Thomas Altmann, Portfolio-Manager bei QC-Partner. Für Altmann ist dies ein starkes Comeback. Chinas Wirtschaft sei damit bereits wieder auf dem Weg zurück in die Normalität. Tagessieger in Europa war der Subindex der Öl- und Gaswerte mit einem Plus von 6,2 Prozent. Auch mit den extrem gefallenen Reise- und Freizeit-Aktien ging es deutlich nach oben. Für Bayer ging es um 0,3 Prozent nach oben. Ein Händler verwies auf Presseberichte, wonach sich Bayer mit Klägern auf einen Vergleich wegen angeblich irreführender Werbung für Glyphosat in Missouri geeinigt habe und dafür knapp unter 40 Millionen Dollar zahle. Prosieben stiegen um 8,7 Prozent. Mediaset hält nun gut 20 Prozent an dem Münchener Medienkonzern. "Das dürfte Übernahmefantasien beleben", sagte ein Händler. Erst in der Vorwoche hatte der Prosieben-Chef seinen Hut genommen. Mediaset zogen um 0,3 Prozent an. Zalando gewannen nach Geschäftszahlen 6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:26 Mo, 17:06 % YTD EUR/USD 1,0997 -0,46% 1,1011 1,1030 -2,0% EUR/JPY 118,46 -0,57% 119,23 119,21 -2,8% EUR/CHF 1,0605 +0,15% 1,0588 1,0589 -2,3% EUR/GBP 0,8842 -0,87% 0,8920 0,8895 +4,5% USD/JPY 107,73 -0,10% 108,27 108,10 -1,0% GBP/USD 1,2437 +0,43% 1,2340 1,2405 -6,2% USD/CNH (Offshore) 7,0889 -0,35% 7,1071 7,1165 +1,8% Bitcoin BTC/USD 6.459,01 -1,19% 6.426,01 6.372,76 -10,4%

Die Erholung des Dollar setzt sich fort, im Gegenzug rutscht der Euro zeitweise unter die Marke von 1,10 Dollar. Zur Begründung verweisen Teilnehmer auch hier auf die überraschend guten chinesischen Konjunkturdaten. Diese "könnten die Rückkehr zu einer Form der Normalität" nach der Coronavirus-Pandemie andeuten, so ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Auch eine erhöhte Dollar-Nachfrage zum Ende des Fiskaljahres dürfte stützen.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach den Abschlägen des Vortages haben Anleger an den asiatischen Börsen dank positiver Konjunktursignale aus China am Dienstag wieder etwas Mut gefasst. Zwar überwogen daher die Aufschläge, aber flächendeckend galt das nicht. Die Weltgesundheitsbehörde WHO hält es für denkbar, dass in Europa der Wendepunkt bei der Ausbreitung der Coronavirus-Pandemie erreicht sein könnte. Zudem scheint US-Präsident Donald Trump in der Viruskrise inzwischen mehr auf Experten zu hören. Daneben gab es aber auch handfeste Argumente für den Kauf von Aktien. Nach dem historischen Absturz der Einkaufsmanager-Indizes in China sind diese im März sowohl für das Dienstleistungsgewerbe wie auch für den verarbeitenden Sektor wieder in den Expansionsbereich zurückgekehrt. Insgesamt hat sich die Aktivität in der chinesischen Industrie im März nach offiziellen Angaben deutlicher als erwartet von den Einschränkungen während der Corona-Epidemie erholt. In Tokio fiel der Nikkei-225. Japanische Konjunkturdaten, insbesondere die stärker als erwartet gestiegene Industrieproduktion im Februar, stützten nicht. Selbst der nachgebende Yen verlieh keinen Rückenwind. Die Sorge vor der Rezession überwiege und die chinesischen Daten räumten diese nicht aus, hieß es. Nach dem Höhenflug des Vortages nahmen die Anleger in Australien Gewinne mit. Begünstigt wurde dies durch schwache Daten. Das australische Verbrauchervertrauen war in der Vorwoche auf ein Rekordtief gesunken, wie aus Daten von ANZ-Roy Morgan hervorging.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Adidas stoppt Aktienrückkaufprogramm für den Rest des Jahres

Adidas hat den Rückkauf eigner Aktien bis zum Jahresende formell gestoppt. Der Sportartikelkonzern begründete den Schritt mit der hohen wirtschaftlichen Unsicherheit aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Zuvor hatte Adidas am 17. März die diesjährige Tranche des mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms vorübergehend ausgesetzt. Für den Rückkauf eigener Aktien hatte das Unternehmen im Jahr 2020 ursprünglich bis zu 1 Milliarde Euro vorgesehen.

Bayer schließt in USA Vergleich im Streit um irreführende Herbizid-Vermarktung

Bayer hat sich in einem Rechtsstreit um die Vermarktung des Unkrautvernichters Roundup mit Klägern in den USA auf einen Vergleich geeinigt. Der Fall sei "zur Zufriedenheit aller Parteien" geklärt worden, bestätigte ein Konzernsprecher AFP. Die Richter müssen dem Vergleich demnach aber noch zustimmen. Eine von der Nachrichtenagentur Bloomberg vermeldete Vergleichssumme von umgerechnet 36,1 Millionen Euro bestätigte Bayer nicht.

Commerzbank zuversichtlich für Hilfskredite der Förderbank KfW

Die Commerzbank hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die milliardenschweren Corona-Hilfskredite der Förderbank KfW den angeschlagenen Firmen helfen werden. "Die aktuelle Situation ist eine Herausforderung für den gesamten Bankensektor", sagte Bereichsvorstand Michael Kotzbauer dem Anlegermagazin Börse Online laut Vorabbericht.

Vonovia platziert Anleihen über insgesamt 1 Milliarde Euro

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

March 31, 2020 12:29 ET (16:29 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.