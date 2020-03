Stützend wirkten die US-Börsen, die nach einem schwächelnden Auftakt ins Plus gedreht hatten.London - Europas Börsen haben am Dienstag nach einer Berg- und Talfahrt mit Gewinnen geschlossen. Stützend wirkten zum einen die US-Börsen, die nach einem schwächelnden Auftakt ins Plus gedreht hatten. Zum anderen habe die Weltgesundheitsorganisation (WHO) für etwas Erleichterung gesorgt, hiess es, da sie mit Blick auf das neuartige Coronavirus in Kürze eine Stabilisierung der Lage in Europa...

Den vollständigen Artikel lesen ...