PRISTINA (dpa-AFX) - Das Verfassungsgericht des Kosovos hat die von Ministerpräsident Albin Kurti verhängte landesweite Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie für verfassungswidrig erklärt. Ein solch pauschales, nächtliches Ausgehverbot für alle Bürger sei mit dem in der Verfassung verankerten Recht auf Bewegungsfreiheit nicht vereinbar, urteilte das Gericht am Dienstag. Damit gaben die Richter einer Eingabe von Staatspräsident Hashim Thaci statt. Die Regierung muss dem Gericht zufolge nun bis 13. April die Maßnahme zurückziehen.



Allerdings war Kurtis Kabinett vergangene Woche nach weniger als zwei Monaten im Amt wegen des Streits über die richtige Strategie im Kampf gegen die Covid-19-Pandemie gestürzt: Der Juniorpartner, die konservative Demokratische Liga des Kosovos (LDK), stieg aus der Allianz aus, Kurti selbst regiert derzeit als Übergangsministerpräsident. Falls die Übergangsregierung bis 13. April noch stehen sollte, muss sie bis dahin den Gerichtsspruch umsetzen.



Kurtis links-nationale Partei Vetevendosje (VV/Selbstbestimmung) - der Wahlsieger des Urnengangs vom Oktober - soll nun einen neuen Regierungschef nominieren. Kurti selbst werden aber so gut wie keine Chancen eingeräumt, erneut Ministerpräsident zu werden. Dass Präsident Thaci die Ausgangssperre seines Erzrivalen Kurti stoppen ließ, verstehen Beobachter auch als politischen Kampf der beiden.



Im Kosovo stieg die Zahl der mit dem Virus Sars-CoV-2 Infizierten auf 108 bestätigte Fälle. Ein Mensch starb an der neuartigen Lungenkrankheit Covid-19./bb/DP/fba