Unter saisonalen Aspekten zählen die ersten Wochen und Monate nicht unbedingt zu den stärksten für Weizen. Auch in diesem Jahr sah es zunächst danach aus, als würde Weizen diesem "Muster" folgen. Eine Korrektur bestimmte das Handelsgeschehen bis in den März hinein, doch seit kurzem ist eine dynamische Gegenbewegung zu beobachten, die Weizen mittlerweile wieder an die eminent wichtige Widerstandsmarke ...

