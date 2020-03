Osnabrück (ots) - Gewerkschaft NGG beklagt: Belastung für Arbeiter in Ernährungsindustrie wird unerträglichProduktion läuft auf Hochtouren - "Ansteckungsrisiko in Fleischindustrie zu wenig berücksichtigt"Osnabrück. Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) prangert die Arbeitsbedingungen in der Ernährungsindustrie angesichts der Corona-Krise an. Ausnahmeregelungen zu Arbeitszeiten würden ausgenutzt, kritisierte NGG-Vize Freddy Adjan in der "Neuen Osnabrücker Zeitung": "Die Belastung der Beschäftigten wird unerträglich." Gerade in der Fleischwirtschaft seien die Arbeitszeiten massiv ausgeweitet worden, um die gestiegene Nachfrage durch Hamsterkäufe abzudecken.Adjan kritisierte, das Ansteckungsrisiko werde zu wenig berücksichtigt, "um die aktuellen Aufträge nicht zu verlieren und noch mehr verkaufen zu können". Die Arbeiter stünden in den Betrieben eng beieinander. Zudem sei die Unterbringung der häufig aus Osteuropa stammenden Werkvertragsarbeiter in Sammelunterkünften bedenklich. Der Gewerkschaft lägen zudem Hinweise darauf vor, dass ausländische Arbeiter an der Heimreise in ihre Herkunftsländer gehindert würden.Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/4561524