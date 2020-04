Es könnte noch vier Wochen dauern, bis die größten Kiwi-Erzeuger der Bay of Plenty wissen, ob ein Teil der diesjährigen Ernte in Europa angenommen wird. Der Cheferzeuger, Dave Courtney, sagte, die erste Lieferung Richtung Europa soll Ende dieser Woche ablegen, berichtete New Zealand Herald. "Wir werden in vier Wochen wissen, was wir hinbringen können."...

Den vollständigen Artikel lesen ...