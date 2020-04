STRAUBING/LANDSHUT (dpa-AFX) - "Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung" zu Arbeitslosenstatistik:



"2,335 Millionen Menschen ohne Arbeit, so viel meldet die Bundesagentur für Arbeit für diesen März. Doch die Zahl bildet nur die Situation bis zum 12. März ab. Sie stammt also aus einer Zeit, in der der Kampf gegen die Pandemie noch am Anfang stand.(...) Vergessen werden darf diese Zahl gleichwohl nicht. Sie wird für alle Zeiten für den Zustand der deutschen Wirtschaft vor dem epochalen Einschnitt stehen, den das Coronavirus gerade verursacht."/yyzz/DP/nas