FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 1. April: TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 DEU: WIBank, Bilanz-Pk als Telefonkonferenz 11:00 DEU: Deutsche Apotheker- und Ärztebank (apoBank), Jahreszahlen TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE DEU: Deutsche Börse, Handelsstatistik 03/20 DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen SDax: Neu: Baywa / Raus: Adler Real Estate DEU: Takkt, Analystencall zu den finalen Jahreszahlen CHE: Zurich Insurance Group, Hauptversammlung CHE: Geberit, Hauptversammlung USA: Pkw-Absatz Q1/20 TERMINE KONJUNKTUR 01:50 JPN: BoJ Tankan-Bericht Q1/20 03:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 03/20 08:00 DEU: Einzelhandelsumsatz 02/20 09:15 SPA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:45 ITA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 09:50 FRA: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 DEU: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 09:55 EUR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 10:30 GBR: Markit-Einkaufsmanagerindex Industrie 03/20 (endgültig) 11:00 EUR: Arbeitslosenzahlen 02/20 14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 03/20 15:45 USA: Markit Einkaufsmanagerindex 03/20 16:00 USA: ISM-Index Verarbeitendes Gewerbe 03/20 16:00 USA: Bauausgaben 02/20 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) SONSTIGE TERMINE DEU: Digitales Kolloquium der Energieagentur dena zur Corona-Krise "Durch die Krise: mit einem ganzheitlichen Blick und den richtigen Zielen" DEU: Weitere Entwicklung in der Coronavirus-Krise + 0930 Kabinett + 1000 Sitzung Landtag Brandenburg mit Entscheidung über Rettungsschirm + 1030 Online-Pk Kassenärztliche Bundesvereinigung + 1300 Bundespressekonferenz + 1400 Telefon-Schaltkonferenz Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten der Länder ° Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi