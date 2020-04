=== *** 08:00 DE/Einzelhandelsumsatz Februar saisonbereinigt real PROGNOSE: +0,4% gg Vm zuvor: +1,0% gg Vm 09:00 EU/EZB, Sitzung des Rats, keine geldpolitischen Beschlüsse zu erwarten, Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin 09:30 DE/Bitkom, Telefon-PK zum Stand der Digitalisierung in der deutschen Wirtschaft *** 09:45 IT/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 40,5 zuvor: 48,7 *** 09:50 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,8 1. Veröff.: 42,9 zuvor: 49,7 *** 09:55 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,4 1. Veröff.: 45,7 zuvor: 48,0 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 44,8 1. Veröff.: 44,8 zuvor: 49,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 46,5 1. Veröff.: 48,0 zuvor: 51,7 *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 BE/Nato-Generalsekretär Stoltenberg, PK (per Videokonferenz) zum Treffen der Außenminister am 2. April *** 11:00 EU/Arbeitsmarktdaten Februar Eurozone Arbeitslosenquote PROGNOSE: 7,4% zuvor: 7,4% 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 5-jährige Bundesobligation über 4 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -125.000 Stellen zuvor: +183.000 Stellen *** 15:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 50,7 *** 16:00 US/ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 44,5 Punkte zuvor: 50,1 Punkte *** 16:00 US/Bauausgaben Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Telefonkonferenz mit den Länder-Ministerpräsidenten zum weiteren Vorgehen in der Corona-Krise - Folgende Index-Änderung wird nach Handelsschluss wirksam: SDAX + NEUAUFNAHME - Baywa + HERAUSNAHME - Adler Real Estate ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 31, 2020 23:55 ET (03:55 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.