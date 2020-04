Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ARZNEIMITTEL - Die Arzneimittel-Importeure warnen vor einer Verschärfung der Medikamentenengpässe in Deutschland. "Die Knappheit einzelner Medikamente hat sich durch die teilweise geschlossenen Grenzen innerhalb Europas, durch Hamsterkäufe von Verbrauchern sowie durch zu großzügige Verschreibungen von Ärzten bereits deutlich verschärft. Und die Liste der knappen Produkte wird jeden Tag länger", sagte der Vorstand der Arzneimittel-Importeure Deutschlands (VAD), Jörg Geller. Aufgrund der hohen Nachfrage werden einzelne Medikamente bereits zu höheren Preisen gehandelt als vor der Krise. Der VAD-Chef fordert die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen auf, die Grenzen für den Warenverkehr in Europa schnell wieder zu öffnen. "Handelsbeschränkungen und Exportverbote für Medikamente müssen aufgehoben werden. Europa muss in der Krise solidarisch zusammenhalten und nicht nationalstaatlich egoistisch handeln." (Funke Mediengruppe)

CORONA-BONDS - Die Bundesregierung lehnt es ab, für die Schulden anderer Staaten in Form von Corona-Bonds zu haften. Doch der Druck, sich solidarisch zu zeigen, ist groß. In der SPD deutet sich eine Öffnung für gemeinsame Anleihen an. (SZ S. 1)

ANLEIHEN - Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik will der Bund für neue Schulden von Unternehmen bürgen, und zwar mit staatlich garantierten Unternehmensanleihen. Grundlage ist der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesregierung. Der Fonds sieht 400 Milliarden Euro für Garantien von "Schuldtiteln und Verbindlichkeiten" vor. Matthias Schell, Anleiheexperte bei der Landesbank Baden-Württemberg, sagt: "De facto ergeben sich bei Garantien des Rettungsfonds für neue Unternehmensanleihen staatsgarantierte Bonds." Auf dem Corona-Rettungspaket der Bundesregierung ruhen große Hoffnungen. Sie könnten den angeschlagenen Markt für Unternehmensanleihen in Deutschland stützen, sagt Schell. Zahlreiche Firmen sind dringend auf der Suche nach Liquidität. Doch bis zum Wochenbeginn haben es lediglich große Namen wie Volkswagen oder Daimler geschafft, sich über den Anleihemarkt mit frischem Geld auszustatten. (Handelsblatt S. 26)

UNTERNEHMENSHILFEN - Die Bundesregierung plant in der Coronakrise weitere Hilfen für Unternehmensgruppen, die bislang nicht von dem großen, in Kraft gesetzten Maßnahmenpaket erfasst werden. Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) kündigte in München ein gezieltes Programm über die KfW für Start-ups an. Dafür will er 2 Milliarden Euro bereitstellen, die den Jungunternehmern schnell zur Verfügung stehen sollen. Bislang fallen nur größere Start-ups, die mit mindestens 50 Millionen Euro bewertet werden, unter den Wirtschaftsstabilisierungsfonds. Darüber hinaus wurde aus Regierungskreisen bekannt, dass es weitere Überlegungen gibt, wie Unternehmen des Mittelstands zwischen 11 und 249 Mitarbeitern besser unterstützt werden können. "Da wird auch noch etwas kommen", hieß es in Berlin. (Börsen-Zeitung S. 1/Welt S. 11)

KOMMUNEN - Die Kommunen haben mit der Corona-Krise reichlich zu organisieren, und gleichzeitig werden ihre Einnahmen bald zurückgehen. Laut Hans-Günter Henneke, Hauptgeschäftsführer des Landkreistages, fehlen rund 11,5 Milliarden Euro. Mitte Mai drohen erhebliche Rückzahlungen und Ausfälle von Steuereinnahmen. Bis dahin müssten Bund und Länder die Kommunen umfangreich unterstützen, fordert Henneke. (FAZ S. 17)

LEBENSMITTEL - Das Lebensmittelangebot in den Supermärkten wird sich laut Bauernpräsident Joachim Rukwied in den kommenden Wochen und Monaten wohl spürbar ändern. "Wir müssen damit rechnen, dass es insgesamt zu einer Verknappung bei Obst und Gemüse kommen wird", so Rukwied. Hintergrund sei der Mangel an Saisonarbeitskräften aus Osteuropa im Zuge der Corona-Krise. Pflanzen, Pflegen und Ernten werde in diesem Jahr nicht so ablaufen können wie gewohnt. Landwirte stünden derzeit akut vor der Entscheidung, ob sie Pflanzgut abbestellten. (Neuen Osnabrücker Zeitung)

VERMÖGENSABGABE - Die regierenden Sozialdemokraten halten es für möglich, zur finanziellen Bewältigung der Coronakrise besonders wohlhabende Bundesbürger zur Kasse zu bitten. "Wir werden eine faire Lastenverteilung brauchen - und die kann für die SPD nur so aussehen, dass sich die starken Schultern in Deutschland auch stark beteiligen", sagte Parteichefin Saskia Esken. "Ich halte eine einmalige Vermögensabgabe für eine der Möglichkeiten, die Staatsfinanzen nach der Krise wieder in Ordnung zu bringen." (Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten)

NATO - Der CDU-Politiker Thomas de Maizière soll einen "Reflexionsprozess" für mehr politische Zusammenarbeit in der Nato vorantreiben. Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gab am Dienstag bekannt, dass der frühere deutsche Verteidigungs- und Innenminister zusammen mit dem ehemaligen US-Diplomaten Wess Mitchell eine neu gegründete zehnköpfige "Reflexionsgruppe" für das Bündnis leiten wird. Die Staats- und Regierungschefs hatten die Gründung der Gruppe bereits im Dezember beschlossen. Auslöser für die Initiative war Kritik des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, die Nato sei "hirntot". (SZ S. 5)

UNIVERSITÄT - Der Präsident der Hochschulrektorenkonferenz, André Alt, fordert eine Verschiebung des Sommersemesters. Sie sei unumgänglich, weil trotz aller digitalen Lehrveranstaltungen "schon jetzt klar ist, dass wir das Semester nicht flächendeckend wie gehabt durchziehen können", sagte Alt. (Handelsblatt S. 11)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/kla

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 00:18 ET (04:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.