Die Auswahl ist riesengroß. Noch immer haben zwar alle Titel in den vergangenen acht Tagen deutlich zugelegt, aber der Abstand zu den Kursen Ende Januar beträgt immer noch gut 30 bis 40 % und das bedeutet: Praktisch können Sie in jeder Branche gut und sicher investieren. Dafür gilt lediglich: Wählen Sie das Beste vom Besten, folgen Sie keinen voreiligen Tipps, denn aktuelle Zahlen gibt es frühestens in zehn Tagen.



