FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 01.04.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 02.04.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 01.04.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 02.04.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4YF3 HCOB MZC 8 15/25 0.000 %XFRA DE000HSH4L25 HCOB MZC 17 13/20 0.001 %BLDA XFRA US1108281007 BRITISH LAND ADR/1 LS-,25 0.086 EURLU3B XFRA SE0000108847 L E LUNDBERGF.B FRIA SK10 0.307 EURWDC XFRA US9581021055 WESTN DIGITAL DL-,01 0.457 EURWVI XFRA US9172861067 URSTADT BIDDLE PROP. 0.228 EURSYY XFRA US8718291078 SYSCO CORP. DL 1 0.411 EURGJB XFRA US8581552036 STEELCASE INC. A 0.064 EURRG3 XFRA US7802871084 ROYAL GOLD INC. DL-,01 0.256 EURNTA XFRA US64110D1046 NETAPP INC. 0.438 EURMRS XFRA US6177001095 MORNINGSTAR INC. DL-,01 0.274 EURIV3 XFRA US4612031017 INVACARE CORP. 0.011 EURGLN XFRA US3773161043 P.H. GLATFELTER DL-,01 0.119 EUREW3 XFRA US2925621052 ENCORE WIRE CORP. DL-,01 0.018 EUR4ON XFRA US42226B2043 HEALTHCARE TR.PFD SH DL25 0.421 EURCIS XFRA US17275R1023 CISCO SYSTEMS DL-,001 0.329 EURCRE XFRA US1567821046 CERNER CORP. DL-,01 0.164 EURBRM XFRA US1101221083 BRISTOL-MYERS SQUIBBDL-10 0.411 EURBREC XFRA US0594603039 BANCO BRADESCO PFD 04 ADR 0.003 EURAEC1 XFRA US0258161092 AMER. EXPRESS DL -,20 0.393 EURNCGB XFRA SE0000117970 NCC B FRIA SK 8 0.225 EURRAZB XFRA SE0000111940 RATOS B FRIA SK 2,083 0.027 EURHX9 XFRA ID1000094204 PT BK DANAMON TBK RP50000 0.011 EURCMN1 XFRA GB00B45C9X44 CHEMRING GRP PLC LS-,01 0.027 EUR39M XFRA GB00B1ZBKY84 MONEYSUPERMARKET LS-,02 0.097 EURN5C XFRA GB00B1H0DZ51 TP ICAP PLC LS -,25 0.127 EURKYC XFRA GB00B1CRLC47 MONDI PLC EO -,20 0.557 EURNPW1 XFRA GB0009223206 SMITH + NEP. DL -,20 0.211 EURR90 XFRA DK0010219153 ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 4.285 EURLNR XFRA CA53278L1076 LINAMAR CORP. 0.077 EURBRE XFRA BRBBDCACNPR8 BANCO BRADESCO PFD 0.003 EURMVL XFRA BMG5876H1051 MARVELL TECH. GRP DL-,002 0.055 EURB4S XFRA BMG110261044 BILLING S. GRP DL 0,59446 0.027 EURHNN XFRA AU000000HVN7 HARVEY NORMAN HLDGS 0.067 EUR2FQ XFRA GB00BDCXV269 QUILTER PLC 144A LS-,07 0.040 EUR