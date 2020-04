Der Grund liegt in gestiegenen Refinanzierungskosten.Zürich - Die Coronakrise beeinflusst auch die Hypothekarzinsen in der Schweiz. So habe sich der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken innert Kürze deutlich verteuert, stellt das Vergleichsportal Comparis in seinem jüngsten Hypotheken-Barometer fest. Der Grund liege in gestiegenen Refinanzierungskosten. Der Richtzins für zehnjährige Festhypotheken habe noch am 9. März ein Rekordtief bei 0...

Den vollständigen Artikel lesen ...