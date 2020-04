ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Wacker Chemie von "Neutral" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 61 auf 52 Euro gesenkt. Analyst Chris Counihan reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zwar seine Prognosen für das operative Ergebnis des Spezialchemiekonzerns um durchschnittlich elf Prozent. Die aktuelle Kursschwäche auf historisch niedrigem Niveau resultiere jedoch vor allem aus Sorgen um die Verschuldung, die der Experte aber für überzogen hält./tav/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2020 / 04:24 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE000WCH8881

WACKER CHEMIE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de