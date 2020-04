- Die US-Indizes beendeten die gestrige Sitzung niedriger. Der S&P 500 fiel um 1,60%, der Dow Jones um 1,84% und der NASDAQ um 0,95%. Auf der anderen Seite konnte der Russell 2000 um 0,06% aufwerten. - In Asien ist die Stimmung gemischt. Aktien aus Australien und China steigen, während an den Börsen in Südkorea und Japan Rückgänge zu beobachten sind. Die D30-Futures deuten auf eine über 2% tiefere Eröffnung ...

