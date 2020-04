...aber wenig klug. Alle Chefs der größten Banken New Yorks äußern sich sehr skeptisch über die weitere Entwicklung. Alle verwenden eine Formulierung wie bekannt: Nach der Epidemie wird die Welt nicht mehr das sein, was sie war! Sprüche dieser Art gehören immer dazu, doch wenn führende Banken solche Formulierungen benutzen, ohne konkret zu werden, ist das ein gutes Zeichen dafür, dass es anders kommt. Salopp formuliert: Eine Stunde nachdem alle Verkehrsbehinderungen (Kontaktsperre) abgeblasen sein werden, sind alle Menschen wieder da, wo sie vorher waren. Entweder im Cafe oder in der Bar oder bei einer sonstigen Freizeitbeschäfitgung, die Spaß macht.



