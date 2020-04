DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

Die Coronavirus-Pandemie trübt die Stimmung in der japanischen Wirtschaft. Wie aus dem sogenannten Tankan-Bericht der japanischen Notenbank hervorgeht, fiel der Sentiment-Index für die Großunternehmen des Landes im März auf minus 8 verglichen mit 0 in der vergangenen Umfrage im Dezember. Der Index sackte damit auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren ab. Der Index bildet den Prozentsatz der Unternehmen ab, die das Geschäftsumfeld als günstig bewerten, abzüglich jener, die es als widrig bezeichnen. Der Index hat sich damit das fünfte Quartal in Folge verschlechtert. Ökonomen hatten in einem Konsens des Datendienstleisters Quick allerdings mit minus 10 einen noch schwächeren Wert befürchtet. Der Index, der die Stimmung unter den großen Dienstleistern misst, sackte ebenfalls ab, und zwar auf plus 8 von plus 20 im Dezember.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:15 ADP-Arbeitsmarktbericht März Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: -125.000 Stellen zuvor: +183.000 Stellen 15:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (2. Veröffentlichung) PROGNOSE: 47,3 1. Veröff.: 49,2 zuvor: 50,7 16:00 ISM-Index verarbeitendes Gewerbe März PROGNOSE: 44,5 Punkte zuvor: 50,1 Punkte 16:00 Bauausgaben Februar PROGNOSE: +0,7% gg Vm zuvor: +1,8% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.495,75 -3,06% Nasdaq-100-Indikation 7.561,00 -3,15% Nikkei-225 17.930,37 -5,22% Hang-Seng-Index 23.064,68 -2,28% Kospi 1.690,30 -3,67% Schanghai-Composite 2.740,97 -0,34% S&P/ASX 200 5.258,60 +3,58%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Es überwiegen die Abgaben wie schon zuvor an der Wall Street. Ohnehin blicken Anleger mit wachsender Sorge gen USA, dem neuen Epizentrum der Coronavirus-Pandemie. Die Zahl der Neuinfizierten und Todesfälle dort nimmt immer noch stark zu. Selbst US-Präsident Donald Trump scheint seinen Optimismus bezüglich des Ausmaßes der Seuche in den USA etwas verloren zu haben. In China stehen die Börsen unter Druck. Dabei zeigt sich wie schon am Vortag, dass verbesserte Wirtschaftsdaten aus der Volksrepublik kaum stützen. Der von Caixin und Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte vom Rekordtief im Februar ganz knapp in den Expansionsbereich. Ähnliche Ergebnisse hatten am Vortag die offiziellen Daten geliefert. Auch in Taiwan rückte der PMI des verarbeitenden Gewerbes wieder knapp in den Expansionsbereich vor. In Hongkong stürzen die Titel des Schwergewichts HSBC Holdings um 8,8 Prozent ab. Die Bank hatte ihre Dividendenausschüttungen gestrichen. In Tokio büßt der Nikkei-225 deutlich ein. Händler betonen, dass viele japanische Unternehmen wegen der Coronakrise hohe Abschreibungen verbuchten. Laut Tankan-Bericht fiel der Sentimentindex für Großunternehmen im März auf den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Auch der auf Tagessicht gestiegene Yen belastet den japanischen Aktienmarkt. In Südkorea zeigt sich der Aktienmarkt leichter. Wegen der Pandemie sind Handelsdaten schwächer als erwartet ausgefallen - die Exporte sanken. In Australien stützten positive Wirtschaftsdaten.

US-NACHBÖRSE

Laut einem WSJ-Bericht hat Xerox Holdings das vor fünf Monaten abgegebene feindliche Übernahmegebot für HP Inc fallengelassen. Die Kurse von Xerox und HP fielen um 2,3 Prozent bzw. 2 Prozent. Verint Systems brachen um 11,9 Prozent ein. Das spezialisierte Hard- und Software-Unternehmen hatte mit Viertquartalszahlen unter Markterwartung verschreckt. Blackberry stürzten um 9 Prozent ab. Der kanadische Softwareanbieter war in der vierten Periode in die Verlustzone gerutscht und verfehlte die Umsatzschätzungen. Match Group sanken um 2,1 Prozent. Das Internetunternehmen hatte gewarnt, dass die Ergebnisse für das laufende Quartal nur den unteren Rand der bisherigen Prognosespanne erreichen würden. Macy's werden den S&P-500 verlassen, die Papiere fielen um 1,4 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 21.917,16 -1,84 -410,32 -23,20 S&P-500 2.584,59 -1,60 -42,06 -20,00 Nasdaq-Comp. 7.700,10 -0,95 -74,05 -14,18 Nasdaq-100 7.813,50 -0,96 -75,51 -10,53 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1.748 Mio 1.243 Mio Gewinner 1.326 1.801 Verlierer 1.660 1.198 Unverändert 49 37

Sehr schwach - Rezessionsängste, befeuert von einer pessimistischen Studie von Goldman Sachs, gewannen die Oberhand. Goldman sieht die US-Wirtschaft im ersten Quartal um 9 und im zweiten um 34 Prozent einbrechen. Dass Verbraucherstimmung und Chicagoer Einkaufsmanagerindex im März nicht so schlecht ausgefallen waren wie befürchtet, beruhigte die Anleger nicht nachhaltig. Bei den Einzelwerten konnte sich die Ford-Aktie mit minus 4 Prozent der negativen Stimmung nicht entziehen, obwohl der Autohersteller sich im Zuge der Corona-Krise mit der Herstellung von Beatmungsgeräten ein neues Standbein schafft. Dagegen wurde die Entscheidung der durch die Krise arg gebeutelten Kreuzfahrtreederei Carnival, auf Dividende und Aktienrückkauf zu verzichten, mit einem Plus von 2,9 Prozent belohnt. Domino's Pizza verloren 6,5 Prozent. Die Pizza-Restaurantkette hatte den Ausblick für das laufende Jahr zurückgezogen. Im Zuge der Ölpreisstabilisierung schloss der Sektor der Energiewerte als einziger im Plus. Er verbesserte sich um 1,6 Prozent. Angeführt wurde der Dow von der konjunkturzyklischen Caterpillar-Aktie, die um 3,9 Prozent zulegte. Die Citigroup hatte die Kaufempfehlung bekräftigt.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,20 -2,4 0,23 -100,0 5 Jahre 0,37 -4,3 0,41 -155,8 7 Jahre 0,54 -4,6 0,59 -170,5 10 Jahre 0,68 -3,8 0,72 -176,2 30 Jahre 1,34 0,3 1,34 -172,4

Die andauernde Unsicherheit manifestierte sich in einer lebhaften Nachfrage nach US-Anleihen. Steigende Notierungen drückten die Rendite zehnjähriger Papiere um 3,8 Basispunkte auf 0,68 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 9:51h % YTD EUR/USD 1,1014 -0,2% 1,1031 1,0998 -1,8% EUR/JPY 118,22 -0,3% 118,64 119,31 -3,0% EUR/GBP 0,8902 +0,3% 0,8880 0,8931 +5,2% GBP/USD 1,2368 -0,5% 1,2428 1,2314 -6,7% USD/JPY 107,36 -0,2% 107,55 108,48 -1,2% USD/KRW 1232,55 +1,1% 1218,67 1220,79 +6,7% USD/CNY 7,0938 +0,2% 7,0825 7,0925 +1,9% USD/CNH 7,1037 +0,2% 7,0919 7,1027 +2,0% USD/HKD 7,7524 +0,0% 7,7512 7,7534 -0,5% AUD/USD 0,6097 -1,0% 0,6158 0,6165 -13,0% NZD/USD 0,5932 -0,7% 0,5974 0,5990 -11,9% Bitcoin BTC/USD 6.300,01 -2,4% 6.452,51 6.440,76 -12,6%

Der Dollar profitierte zunächst etwas von seinem Status als "sicherer Hafen", gab die Gewinne zum Ende des Tages aber wieder ab. Der notierte im späten US-Handel bei 1,1020 Dollar.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 20,10 20,48 -1,9% -0,38 -66,5% Brent/ICE 0,00 22,74 0% 0,00 -64,9%

Nachdem die Ölpreise am Vortag auf den tiefsten Stand seit 18 Jahren gefallen waren, kam es nun zu einer Stabilisierung, gestützt durch besser als erwartet ausgefallenen Konjunkturdaten aus China. Beobachter sprachen auch nur von einer technischen Erholung, denn die Belastungsfaktoren bestünden weiter, so der negativen Einfluss der Coronavirus-Pandemie und der Preiskrieg zwischen Saudi-Arabien und Russland. Der Preis für ein Barrel der US-Sorte WTI stieg um 1,9 Prozent auf 20,48 Dollar, hatte zeitweise aber stärker zugelegt. Brent sank derweil um 0,1 Prozent auf 22,74 Dollar. Im Späthandel drückten noch deutlich gestiegene US-Öl- und Benzinvorräte des Branchenverbands API auf die Preise.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.589,68 1.573,58 +1,0% +16,10 +4,8% Silber (Spot) 14,01 14,00 +0,1% +0,01 -21,5% Platin (Spot) 722,60 725,45 -0,4% -2,85 -25,1% Kupfer-Future 2,22 2,24 -0,9% -0,02 -20,8%

Gold wurde trotz der Konjunktursorgen und fallenden Renditen verkauft. Nach Aussage von AxiCorp soll die russische Notenbank erklärt haben, ab dem 1. April ihre Goldkäufe einzustellen. An anderer Stelle wurde auf das besser als erwartet ausgefallene US-Verbrauchervetrauen als Belastungsfaktor verwiesen. Zu hören war auch von Goldverkäufen zum Quartalsultimo nach den vorangegangenen Preisaufschlägen. Der Preis der Feinunze reduzierte sich um 3 Prozent auf 1.575 Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

CORONAPANDEMIE

Der brasilianische Präsident Jair Bolsonaro hat in seiner Haltung zur Coronavirus-Pandemie eine Kehrtwende vollzogen und bezeichnet diese nun als "größte Herausforderung unserer Generation" in dem südamerikanischen Land.

Saudi-Arabien hat an Muslime in aller Welt appelliert, angesichts der Coronavirus-Pandemie Vorbereitungen für die große Pilgerfahrt im Sommer nach Mekka vorläufig einzustellen.

In den USA ist die Rekordzahl von 865 Todesopfern der Coronavirus-Pandemie innerhalb von 24 Stunden verzeichnet worden. Die Gesamtzahl der erfassten Corona-Toten in den Vereinigten Staaten stieg damit bis Dienstag auf 3.873.

KONJUNKTUR CHINA

In der chinesischen Industrie hat sich die Aktivität im März belebt. Der von Caixin Media Co und dem Researchhaus Markit ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) für den verarbeitenden Sektor erhöhte sich auf 50,1 Punkte von dem Rekordtief im Februar bei 40,3 Punkten. Er signalisiert damit erste Anzeichen einer Erholung von den Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in China. Die Industrieproduktion erhöhte sich, allerdings gingen die Neuaufträge zurück, wie Caixin weiter mitteilte. Insbesondere die Exportorders sanken, da die Verbreitung des Virus außerhalb Chinas zunimmt.

KONJUNKTUR SÜDKOREA

Die Coronakrise belastet die Exportwirtschaft Südkoreas. Die Ausfuhren sanken im März um 0,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Im Vormonat waren sie revidiert um 4,3 Prozent gestiegen. Ökonomen hatten im Konsens einen Anstieg von 1,8 Prozent im März erwartet. Die Importe gingen um 0,3 Prozent zurück nach einem revidierten Anstieg von 1,5 Prozent im Vormonat.

NEWS CORP

Der Medienkonzern trennt sich von seiner Tochterfirma News America Marketing. Die Beteiligungsgesellschaft Charlesbank Capital Partners wird den Anbieter von Einkaufskoupons für bis zu rund 235 Millionen US-Dollar in bar übernehmen.

XEROX/HP

Die Coronakrise hat Xerox bei ihrem feindlichen Übernahmeversuch des PC- und Druckerherstellers HP einen Strich durch die Rechnung gemacht. Xerox kündigte an, das seit fünf Monaten verfolgte Vorhaben aufzugeben.

