Die Mainzer Hoffnung im Kampf gegen das Corona-Virus konnte in seiner Online-Pressekonferenz gestern nicht überzeugen. Zwar hat BioNTech gestern eine hohe Liquidität zum Jahreswechsel bestätigt, aber die Arbeit an dem Corona-Impfstoff BNT162 ziehen sich wohl noch weiter in die Länge. Der Aktienkurs wurde gestern bereits abgestraft und geht auch heute Morgen weiter in die Knie.

Ist BioNTech wirklich der aussichtsreichste Kandidat im Kampf gegen Corona? Oder sind andere Unternehmen bereits einen Schritt weiter und ...

