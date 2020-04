Deskcenter AG: Führungswechsel bei der Deskcenter AGDGAP-News: Deskcenter AG / Schlagwort(e): Personalie/Strategische Unternehmensentscheidung Deskcenter AG: Führungswechsel bei der Deskcenter AG01.04.2020 / 08:55 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der Lösungsanbieter für IT-Management benennt Holger Maul zum neuen CEO und treibt damit gleichzeitig die Internationalisierung voranLeipzig, 01. April 2020 - Die Deskcenter AG hat Holger Maul zum neuen Chief Executive Officer (CEO) berufen und einen Vorstandswechsel vollzogen. Am 1. April 2020 hat der Brancheninsider und IT-Experte den Vorstandsvorsitz des Softwarehauses übernommen, während Christoph Harvey als Senior Vice President International sich für das internationale Wachstum verantwortlich zeigt.Der deutsche Softwarehersteller Deskcenter AG hat eine neue Führungsspitze. Holger Maul, zuvor Chief Operating Officer der Deskcenter AG und ausgewiesener Experte auf dem Gebiet des IT-Managements, ist seit dem 01. April dieses Jahres der neue CEO des IT-Unternehmens. Mit seiner jahrelangen Erfahrung als CTO (Chief Technology Officer) und CEO bei Matrix42 sowie der mamasolutions GmbH will er das Unternehmen national sowie international weiter voranbringen."Deskcenter bietet optimale Strukturen und ein sehr ausgereiftes Produkt, das es groß zu machen gilt - auch international. Der Mittelstand bietet für den Ausbau des Geschäfts exzellente Gestaltungsräume und Marktpotenziale. Besonders in diesen wirtschaftlich turbulenten Zeiten werden wir Unternehmen und Behörden bestmöglich bei der digitalen Transformation unterstützen und mit unseren Lösungen als Partner für IT-Management zur Seite stehen." Holger Maul, CEO, Deskcenter AGWeiterhin arbeitet er gemeinsam mit Christoph Harvey, neuer Senior Vice President International und ehemaliger Vorstandsvorsitzender bei Deskcenter, an einer richtungsweisenden Internationalisierungsstrategie. Erst kürzlich gab das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss einer signifikanten Kapitalerhöhung durch den internationalen Investoren Seafort Advisors GmbH & Co. KG bekannt. Christoph Harvey wird aufgrund seiner langjährigen Erfahrung im weltweiten Marktgeschehen die internationalen Beziehungen der Deskcenter AG verantworten und weiter ausbauen. Holger Maul selbst beschreibt den Vorstandswechsel bei Deskcenter als eine wirtschaftlich geschickte Lösung:"Mit Christoph Harvey haben wir einen erfahrenen Vertriebs- und Wirtschaftsexperten in unseren Reihen, welcher sich durch seine Führungsrolle bei der Softline AG, Sequent Inc. und Hyperwave AG hervorragend in der Internationalisierung und der Betreuung ausländischer Businesspartner versteht. Gleichzeitig arbeiten wir stark daran, die Entwicklung der Marke Deskcenter im IT-Business voranzutreiben, wofür wir mit dem Führungswechsel unsere Kompetenzen optimal gebündelt haben."Über die Deskcenter AGDie Deskcenter AG ist ein deutsches Softwarehaus und Anbieter für vollumfängliche IT-Management Lösungen.Zum Portfolio gehören IT-Assetmanagement, Softwaremanagement, IT Security und Vulnerability Management, Lizenzmanagement, Mobile-Device-Management und IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Anwendung ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage, kosteneffizient, ressourcenoptimiert und sicher zu arbeiten. Das Deskcenter Team begleitet jeden Kunden bei der Lösung seiner Herausforderungen als partnerschaftlicher Experte.Über 1.500 namhafte Kunden vertrauen auf die Lösungen des 2007 gegründeten Unternehmens, darunter die Klinikgruppe Agaplesion, engelbert strauss, die Mondi Group, Heitec, die AOK Gesundheitskasse, Sonax, das Unfallkrankenhaus Berlin, Volkswagen sowie das Landratsamt Augsburg. Die Kunden von Deskcenter schätzen insbesondere die Innovationskraft, den effektiven und kompetenten Support sowie die aktive Einbindung bei der Weiterentwicklung der Produkte. Für eine optimale Betreuung der Kunden ist das Unternehmen weltweit durch ein leistungsfähiges Partnernetzwerk vertreten. Systemhäuser und Systemintegratoren, die innovative Managed Services anbieten, profitieren von einem attraktiven Partnerprogramm.MedienkontaktDeskcenter AG Isabel Klan +49 341 392960-86 Arthur-Hoffmann-Straße 175 04277 Leipzig Deutschland i.klan@deskcenter.com www.deskcenter.com01.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de1012477 01.04.2020