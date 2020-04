Magdeburg (ots) - Die Corona-Epidemie hält die Welt in Atem. Das alltägliche Leben ist in vielen Bereichen fast zu erliegen gekommen. Millionen Menschen haben Angst. Wie kommt es aber, dass manche Menschen schwer erkranken und andere nicht einmal bemerken, dass sie infiziert sind?"Unsere Gedanken und Gefühle üben einen enormen Einfluss auf Gesundheit und Wohlbefinden aus. Unsere mentale und emotionale Verfassung entscheidet mit darüber, ob eine latente Krankheit ausbricht oder eine bestehende Krankheit heilt. Sorge, Zukunftsangst und die Befürchtung zu erkranken, kann selbst bei gesunden Menschen Corona-Symptome auslösen", sagt der klinische Psychologe und Hypnosetherapeut Dr. Norbert Preetz.Es empfiehlt sich, neben der körperlichen Ebene auch die mentale und emotionale Ebene zu stärken. Dies bewirkt eine Aktivierung der Selbstheilungskräfte und vermindert die Gefahr, dass es bei einer Infektion auch zum Ausbruch der Erkrankung kommt.Mit einfachen Mitteln seine Selbstheilungskräfte aktivierenDr. Preetz, führender Angst-Experte und Autor des Buches "Nie wieder Angst", hat in seiner langjährigen klinischen Praxis mit tausenden Patienten und Seminarteilnehmern beobachtet, dass Heilungstrancen häufig zu einer Linderung oder Heilung selbst starker und seit Jahren bestehender Beschwerden und Symptome führen können.Heilungstrancen können ohne vorherige Übung erfolgreich angewendet werden. Sie aktivieren die Selbstheilungskräfte, stärken das Immunsystem und vermindern somit die Gefahr einer Erkrankung.Hilfe sofort und kostenlosFür Menschen, die in der aktuellen Corona-Situation ihre Heilungskräfte stärken und weniger unter Angst, Stress und Anspannung leiden wollen, stellt Preetz kostenlos eine Heilungstrance zur Verfügung, mit deren Hilfe jeder Mensch leicht und einfach seine Gesundheit stärken und die gesundheitlichen Auswirkungen des Corona-Virus vermindern kann. Diese Heilungstrance kann kostenfrei hier heruntergeladen werden: www.preetz-hypnose.de/corona/ (http://www.preetz-hypnose.de/corona/)Pressekontakt:Dr. Norbert Preetzpresse@preetz-hypnose.de0157/30402010Original-Content von: Preetz-Hypnose GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115850/4561590