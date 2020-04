DAX vorbörslich bei 9.600 Punkten von Christian Zoller - 01.04.2020, 08:30 Uhr Guten Morgen, der DAX ging am Vortag mit einem Aufschlag von 1,22% bei 9.935 Punkten aus dem Handel. Im Tageshoch konnte der DAX bis fast 10.000 Punkte hochziehen. Dann ging es aber wieder abwärts. Am Vortag wurde bereits auf das Dreifachhoch auf Stundenebene hingewiesen. Diese Topp-Formation wurde nun bestätigt. Vorbörslich notiert der DAX am frühen Mittwochmorgen wieder deutlich tiefer im Bereich von 9.600 Punkten. ...

