Sixth Wave ernennt John Cowan zum Chief Operating Officer

Vancouver, British Columbia. 1. April 2020. - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE:SIXW) (OTC:ATURF) (FSE:AHUH) (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave") gibt die Ernennung von Herrn John Cowan als Chief Operating Officer des Unternehmens bekannt.

Herr Cowan ist ein Maschinenbauingenieur mit umfassender Erfahrung in der Planung, Entwicklung, Konstruktion und Leitung von industriellen Fertigungsanlagen in den USA. Er hat nacheinander mehrere Präzisionsfertigungsanlagen mit mehr als drei Jahrzehnten erstklassiger Fertigungserfahrung geleitet. Er ist ein Spezialist in den Disziplinen Arbeitsabläufe, Engineering-Geschäftsentwicklung und Qualitätskontrolle und gemäß international besten Fertigungsstandards wie z. B. den Qualitätsmanagementsystemen Lean Manufacturing, Six Sigma und AITF & ISO zertifiziert.Herr Cowans Werdegang umfasst die Planung und Leitung großer Motorblock- und Motorkopfanlagen, einer medizinischen Produktions- und Vertriebsanlage sowie eines Motorenmontagewerks "auf der grünen Wiese". Er hat im Auftrag von Fortune 500-Unternehmen wie z. B. Eaton Corporation, Harley Davidson und Caterpillar die Konfiguration und den laufenden Betrieb hochpräziser Produktionslinien vorangetrieben.John wird sofort den Produktionsanlauf und die Leitung der AffinityTM Cannabinoid- Reinigungs- und IXOS(R) Goldextraktionsplattformen von Sixth Wave überwachen sowie die Entwicklung und Einführung neuer Produkte betreuen. Sein Portfolio wird die Herstellung und Qualitätskontrolle sowohl von Polymerextraktionsmedien (AffinityTM & IXOS(R) Beads) als auch die Herstellung und Montage der dazugehörigen Hardware umfassen."Wir freuen uns, einen Fertigungsspezialisten mit dem Status von Herrn Cowan im Unternehmen zu begrüßen", sagte Dr. Jon Gluckman, President und CEO von Sixth Wave. "John hat preisgekrönte Fertigungskreisläufe für einige der angesehensten amerikanischen Unternehmen entworfen und geleitet. Er bringt einen Erfahrungsschatz mit sich, der uns beim Übergang zur Massenproduktion im Jahr 2020 und darüber hinaus gute Dienste leisten wird."Bevor er zu Sixth Wave kam, war Herr Cowan als VP Engineering & Business Development bei ATEK Metal Technologies LLC tätig, wo er die Geschäftsentwicklung in den USA und weltweit leitete. Er war auch in zahlreichen Führungspositionen für Royal Oak Industries und Eaton Corporation in Europa und den USA tätig. Zu seinen Erfahrungen gehören die operative und technische Leitung, Produkteinführungen, Gerätebeschaffung, Prozessqualifikationen, technische Prozesskontrolle sowie Forschung und Entwicklung. Zu seinen umfangreichen Kundenerfahrungen zählt die Interaktion mit so bedeutenden Industrienamen wie Ford, Cummins, Allison, Rolls Royce und AAM. Herr Cowan ist ein Absolvent der Northumbria University (BS mit Auszeichnung in Maschinenbau).Diese Ernennung unterliegt der Genehmigung der Canadian Securities Exchange.Über Sixth WaveSixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hoch spezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere konzentriert. Das Unternehmen kommerzialisiert zurzeit, sein Cannabinoid-Reinigungssystem AffinityTM sowie IXOS(R), eine Reihe von Extraktionspolymeren für die Goldbergbaubranche.Die Nanotechnologiearchitekturen, die im Mittelpunkt der Arbeit des Unternehmens stehen, eignen sich für andere relevante Nachweis- und Trennungsprobleme, einschließlich des Nachweises von biogenen Aminen, Viren und anderen Krankheitserregern, wofür das Unternehmen Produkte in verschiedenen Entwicklungsstadien besitzt.Weitere Informationen zu Sixth Wave finden Sie auf unserer Website unter: www.sixthwave.comIM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS "Jon Gluckman" Jonathan Gluckman, Ph.D., Präsident und CEOFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Unternehmen: Tel: (801) 582-0559 E-Mail: info@sixthwave.comDies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

01.04.2020