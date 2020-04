Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten. München (pts010/01.04.2020/08:55) - Die Situation im Zuge der Corona-Krise stellt das tägliche Arbeiten auf den Kopf. Unternehmen mussten gewohnte Arbeitsabläufe verändern oder sehr kurzfristig flexibles Arbeiten aus dem Home-Office ermöglichen - perfekte Bedingungen für Online-Betrüger. So beobachtet die Threat Intelligence des Münchner Cloud-Services-Anbieters Retarus einen massiven Anstieg gezielter Cyberattacken. Der Retarus Anti-Phishing-Guide ( https://www.retarus.com/de/services/email-security/ # anti-phishing-guide ) hilft, das Bewusstsein für betrügerische E-Mails zu schärfen, Angriffe zu erkennen und verrät, wie man diese erfolgreich abwehrt.



Mit State-of-the-Art E-Mail-Security-Services, wie der Retarus Email Security ( https://www.retarus.com/de/services/email-security/ ), sind Unternehmen zwar in der Regel gut gegen Cyberangriffe gesichert. Doch im für die Krise schnell und pragmatisch eingerichteten Home-Office existiert meist nicht das gleiche Schutzniveau wie am Büro-Arbeitsplatz - der heimische Internetanschluss ist nicht im gleichen Maße abgesichert wie ein Firmennetz und über schlecht geschützte Heimcomputer finden Angreifer ihre Wege ins Unternehmensnetz.



Wie Cyberkriminelle Corona nutzen



"Offizielle" Informationen zur Virenpandemie, Angebote zu Produkten wie Atemschutzmasken oder Corona-Tests oder auch die angeblich notwendige Installation von Tools fürs Home-Office sind nur ein paar Beispiele, wie Betrüger versuchen, Zugriff auf Home-Office-Rechner und damit Firmennetzwerke zu erlangen. Mitarbeiter, die zu Hause arbeiten, können nicht mal eben schnell über den Schreibtisch abklären, ob der Inhalt einer E-Mail vertrauenswürdig sein kann. Das machen sich Kriminelle mit dem Chefbetrug (CxO Fraud) zu nutze. Sie geben sich als Vorgesetzter aus und versuchen, mit dem Verweis auf hohe Dringlichkeit und Vertraulichkeit, einzelne Mitarbeiter gezielt zur Preisgabe vertraulicher Informationen oder zur Transaktion von Firmengeldern zu veranlassen.



Wie Mitarbeiter sich schützen



Wie sich Mitarbeiter auch im Home-Office optimal vor Phishing-Mails schützen können, woran auch gut gemachte Betrugs-Mails zu erkennen sind und wie man sich im Zweifelsfall richtig verhält, verrät der Anti-Phishing-Guide von Retarus, der kostenlos zum Download ( https://www.retarus.com/de/services/email-security/ # anti-phishing-guide ) bereitsteht.



Über Retarus Retarus steuert mit exzellenten Lösungen und Services, intelligenter Infrastruktur und patentierten Technologien "Made in Germany" die Kommunikation für Unternehmen weltweit. Die State-of-the-Art-Technologien, hochverfügbaren Rechenzentren und die innovative Cloud Messaging Plattform von Retarus liefern dafür maximale Sicherheit, höchste Performance und Business Continuity. Mit der Erfahrung, Informationsströme auf Enterprise Level zu lenken sorgt Retarus dafür, dass jede Information zur richtigen Zeit, am richtigen Ort und im richtigen Format sicher und zuverlässig ankommt - seit 1992, mit mittlerweile 15 Niederlassungen auf vier Kontinenten. Auf die Services von Retarus vertrauen 75 Prozent der DAX 30, die Hälfte aller EURO STOXX 50 sowie 25 Prozent der S&P100-Unternehmen. Zu den langjährigen Kunden zählen unter anderem Adidas, Bayer, BNP Paribas, Bosch, Continental, DHL, DZ BANK, Fujitsu, Goldman Sachs, Honda, Linde, PSA, Puma, Sixt, T Systems, Sony und Zeiss. Weitere Informationen: https://www.retarus.de



