LONDON (Dow Jones)--Mehrere britische Banken - darunter Royal Bank of Scotland, Lloyds Banking Group, Barclays PLC und HSBC Holdings PLC - haben nun auch verkündet, auf Bitten der Bankenaufsicht angesichts der Corona-Krise auf Dividenden zu verzichten oder Aktienrückkäufe zu unterbrechen.

Wie die Royal Bank of Scotland mitteilte, wird sie bis Ende 2020 weder Quartals- noch Zwischendividenden ausschütten noch Aktien zurückkaufen und Entscheidungen über jegliche künftige Ausschüttungen an Aktionäre bis Ende des Jahres vertagen.

Als Antwort auf eine formale Bitte der britischen Bankenaufseherin Prudential Regulatory Authority (PRA) hat die RBS auch entschieden, die für 2019 eigentlich vorgesehene reguläre Dividende und die Sonderdividende auszusetzen.

Gleichermaßen hat die Lloyds Banking Group mitgeteilt, dass sie auf Dividenden 2019 und 2020 sowie Aktienrückkäufe bis Ende 2020 verzichten werde, "um die Bedürfnisse von Unternehmen und Haushalten durch die außerordentlichen Herausforderungen zu bedienen", die sich durch die Corona-Pandemie stellen.

Auch Barclays Plc teilte mit, die Dividende für 2019, die eigentlich am 3. April ausgezahlt werden sollte, werde einbehalten. Die Bank will Ende 2020 über die künftige Dividendenpolitik entscheiden. Die Ergebnisse für das erste Quartal sollen weiterhin am oder um den 29. April veröffentlicht werden.

"Dies sind schwierige Entscheidungen, nicht zuletzt im Hinblick auf die unmittelbaren Auswirkungen, die sie auf die Aktionäre haben werden", sagte Barclays-Chairman Nigel Higgins. "Die Bank verfügt über eine starke Kapitalbasis, aber wir halten es für richtig und klug, dass wir angesichts der vielen Unternehmen und Menschen, die wir unterstützen, diese Schritte jetzt unternehmen und sicherstellen, dass Barclays gut aufgestellt ist, um weiterhin das zu tun, was wir können, um durch diese Krise zu helfen."

HSBC teilte mit, die Bank habe durch die PRA die Bitte der Bank of England erhalten, die vierte Zwischendividende für 2019 nicht auszuzahlen, die Aktionäre eigentlich am 14. April erhalten sollten.

Zudem würden bis Ende 2020 Dividenden und Aktienrückkäufe ausgesetzt. Die Bank werde ihre Dividendenpolitik für 2020 überprüfen, sobald die wirtschaftlichen Implikationen der Pandemie klarer sind.

