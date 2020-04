Hamburg (ots) - Nach der Geburt von Söhnchen Avi vor sechs Monaten hat Schauspielerin Wolke Hegenbarth, 39, nun das nächste große Familienereignis im Blick: die Hochzeit mit ihrem Partner, Marketing-Fachmann und Musiker Oliver Vaid, 34. "Weil Oliver Halb-Inder ist - sein Vater gehört der Sikh-Religion an und hat neun Geschwister -, wollen wir groß in Indien heiraten", sagt sie im GALA-Interview (Heft 15/2020, ab morgen im Handel). "Da reden wir von mindestens 400 Gästen. Vor nächstem Jahr klappt das auf gar keinen Fall. Es soll ja auch Spaß machen. Die Hochzeit ist für uns sozusagen die Sahnehaube."Schon seit vier Jahren sind die beiden glücklich miteinander - nun hielt er um ihre Hand an. Wolke Hegenbarth: "Es war kein: ,Huh, oh mein Gott, er hat mir einen Antrag gemacht!' Es war klar, dass das irgendwann anstehen würde. Ich wusste nur nicht, wann."Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.Pressekontakt:GALAPR / KommunikationSophie Charlotte HerzbergGruner + Jahr GmbHTel.: +49 (0) 40/ 3703 - 3884E-Mail: herzberg.sophie-charlotte@guj.dewww.gala.deOriginal-Content von: Gruner+Jahr, Gala, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6106/4561621