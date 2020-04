München (ots) -- Erstausstrahlung "Armes Deutschland" zur Primetime: 9,2 % MA(14-49 Jahre) und 12,0 % MA (14-29 Jahre)- Im Anschluss erfolgreich: "Hartz und herzlich" mit 8,2 % MA(14-49 Jahre) und 12,0 % MA (14-29 Jahre)- RTLZWEI-Tagesmarktanteil: 6,4 % Erfolgreicher Dienstagabend für RTLZWEI: Zur besten Sendezeit erreichten die ausgestrahlten Sozialdokumentationen Jahresbestwerte. Eine neue Folge "Armes Deutschland - Stempeln oder abrackern?" erzielte ab 20:15 Uhr 9,2 % MA bei den 14-49-Jährigen und bis zu 1,74 Mio. Zuschauer gesamt. Auch in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen war das Format gefragt: Hier erzielte die Sozialdokumentation 12,0 % MA.Auch im Anschluss punktete RTLZWEI mit dieser Programmfarbe. Eine Folge "Hartz und herzlich - Der Blockmacherring von Rostock" erzielte 8,2 % MA in der klassischen Zielgruppe (14-49 Jahre) und 12,0 % MA bei den jungen Zuschauern (14-29 Jahre).Bereits am Vorabend erfolgreich: Die Soaps von RTLZWEI. Ab 17 Uhr erreichte "Krass Schule - Die jungen Lehrer" 7,7 % MA (14-49 Jahre) und 16,7 % MA in der jungen Zielgruppe der 14-29-Jährigen. Im Anschluss erzielten "Köln 50667" 8,2 % MA (14-49 Jahre) sowie 16,0 % MA (14-29 Jahre), ehe "Berlin Tag - & Nacht Live" mit 13,9 % MA und "Berlin - Tag & Nacht" mit 12,0 % MA in der Zielgruppe der 14-29-Jährigen zu Buche schlugen.Insgesamt erzielte RTLZWEI einen Tagesmarktanteil von 6,4 %.Daten © AGF in Zusammenarbeit mit GfK; VideoScope, Marktstandard TV, 31.3.2020, vorläufig gewichtet. Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich die Daten auf die 14-bis 49-Jährigen.Kontakt:Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100001974/100845452