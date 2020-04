Die fränkische Großstadt hat einen neuen Bürgermeister, der erstmals als schwarz gilt. Warum ist das wichtig? Nürnberg bezeichnete sich stets als Arbeiterstadt. Rote Bürgermeister begleiteten Quelle und Grundig in den letzten Jahrzehnten zum Friedhof. Übrig bleibt noch Leoni, die gerade kurz vor dem Begräbnis aufgefangen wird. Konzerne wie Diehl sind privat und nicht betroffen. Aber: So funktionieren rötliche Rathäuser, sie sind der Begleiter von wichtigen Betrieben in einer Stadt. Vielleicht klappt die Wende.



