BERLIN (dpa-AFX) - Der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans hat sich für Corona-Bonds - also gemeinsame europäische Anleihen - ausgesprochen. "Das gebietet nicht nur die europäische Solidarität, das gebietet auch der Eigennutz", sagte er am Mittwochmorgen im Deutschlandfunk. Europa könne sich wirtschaftlich nur so von der Corona-Krise erholen.



Walter-Borjans forderte schnelle wirtschaftliche Hilfen innerhalb der Europäischen Union. "Es geht um die Rettung Europas. Wir müssen etwas schnell auf die Beine stellen." Europa habe zurzeit ein Problem mit der gegenseitigen Solidarität. "Wenn wir uns nicht auf die zurückbesinnen, dann wird dieses Europa atomisiert", warnte der SPD-Politiker. Passiere nichts, würde Europa wirtschaftlich nach der Krise zurückfallen.



Bundesfinanzminister Olaf Scholz von der SPD hatte sich am Dienstag gemeinsam mit CSU-Chef Markus Söder gegen Corona-Bonds ausgesprochen. Hilfen an die in der Krise besonders betroffenen Länder seien richtig, sollten aber aus dem Eurorettungsschirm ESM oder über die Europäische Investitionsbank EIB kommen, betonten sie./mre/DP/mis