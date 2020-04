Trotz der Corona-Krise bleibt die Auftragslage bei Nordex unverändert gut. Die Bücher sind prall gefüllt und immer mehr Länder setzen in ihrer Energiepolitik auf die umweltschonende Windkraft. Am Mittwoch hat der Turbinenbauer nun einen weiteren Auftrag aus Norwegen - einem der Vorzeigeländer der Energiewende - vermeldet.Nordex liefert neun Delta4000-Turbinen mit einer Nennleistung von 5 MW+ für den Windpark "Lutelandet". Auftraggeber ist eine Tochter der norwegischen Stadtwerke SFE Produksjon AS. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...