Düsseldorf (ots) - Picnic hat heute die Eröffnung seines zweiten Fulfillment-Centers in Deutschland bekannt gegeben. Der Online-Supermarkt hat in den letzten Wochen mit Nachdruck daran gearbeitet, seine Logistik an den deutlich gestiegenen Bedarf anzupassen, um noch mehr Haushalte beliefern zu können. Mit Unterstützung der Landesregierung Nordrhein-Westfalens und in enger Zusammenarbeit mit der Stadt Herne ist es Picnic innerhalb kurzer Zeit gelungen, das neue 15.000 m2 große Fullfillment-Center in Herne fertigzubauen."Picnic ist ein echter Glücksfall für Herne", sagt der Oberbürgermeister der Stadt Herne Frank Dudda. "Neue Formen des Einkaufs sind gerade jetzt besonders gefragt. In unserer Strategie zur wirtschaftlichen Erneuerung der Stadt passt diese Ansiedlung hervorragend. Bis zu 1.000 neue Arbeitsplätze in einer zukunftsgerichteten Branche setzen ein starkes Signal im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit und für die grüne Infrastruktur. Wir haben Picnic daher gerne tatkräftig und kurzfristig unterstützt.""Mit der Eröffnung unseres zweiten Fulfillment-Centers ist für uns ein wichtiger Meilenstein in Erfüllung gegangen", sagt Frederic Knaudt aus dem Gründerteam von Picnic in Deutschland. "Mit den deutlich gestiegenen Kapazitäten werden wir mehr Kunden in unseren bisherigen Liefergebieten beliefern und die Eröffnung weiterer Standorte in Nordrhein-Westfalen in nächster Zeit umsetzen können. Wir sind begeistert von der pragmatischen und effizienten Zusammenarbeit mit der Stadt Herne, die die Dringlichkeit erkannt hat. Unser erstes Telefonat mit dem Oberbürgermeister Frank Dudda ist exakt 14 Tage her. Heute beginnt unser Team von 125 Mitarbeitern in Herne bereits mit der ersten Auslieferung."Die Nachfrage hat sich aufgrund der aktuellen Situation mehr als verdoppelt und Picnic hat in den letzten drei Wochen über 200 neue Mitarbeiter eingestellt. Das neue Fulfillment-Center wird zudem noch einmal die Zahl der geschaffenen Arbeitsplätze deutlich erhöhen: Shopper, Runner, Operations Manager, Hausmeister und viele mehr werden von Picnic in Herne gesucht - auf längere Sicht wird die Zahl auf 1.000 Mitarbeiter ansteigen.Die im Fulfillment-Center gepackten Bestellungen werden täglich auf die Picnic Hubs verteilt, von denen aus sie mit Elektro-Vans zu den Picnic-Kunden vor Ort geliefert werden. Bisher wurden alle Bestellungen für Kunden in Nordrhein-Westfalen im rund 10.000 m2 großen Picnic Fulfillment-Center in Viersen abgewickelt. Der Standort in Herne wird die Kapazität von Picnic in Deutschland mehr als verdoppeln. Picnic führt außerdem als erster Händler in Deutschland den Sonntag als Liefertag ein, um weitere Kapazitäten zu schaffen.Über Picnic:Der Online-Supermarkt Picnic bietet ein volles Sortiment an Lebensmitteln und Drogerieartikeln zu den günstigsten Preisen am Markt an - von den bekannten A-Marken, über günstige Eigenmarken bis hin zu Produkten aus der Region. Als einziger Anbieter in Deutschland liefert Picnic Lebensmittel immer gratis nach Hause, dabei liegt der Mindestbestellwert bei 25 Euro. Bestellungen, die bis 22 Uhr über die Picnic-App aufgegeben werden, kommen schon am darauffolgenden Tag an - die Zustellung erfolgt täglich, montags bis sonntags. Angegeben wird stets ein 20-minütiges Lieferfenster und der genaue Routenverlauf des Zustellfahrzeugs kann in Echtzeit über die App verfolgt werden. Picnic ist in Deutschland im Frühjahr 2018 gestartet und beliefert inzwischen über 80.000 Kunden. Picnic beschäftigt in Nordrhein-Westfalen mittlerweile über 1.000 Mitarbeiter.