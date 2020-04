FRANKFURT (Dow Jones)--Die Coronavirus-Pandemie hat im Industriesektor der Eurozone im März für weitere hohe Einbußen gesorgt. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor fiel auf 44,5 von 49,2 Punkten im Vormonat, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist der tiefste Stand seit 92 Monaten. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Rückgang auf 44,8 ausgewiesen worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

Der Index liegt jetzt seit 14 Monaten unter der Wachstumsmarke. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf ein Schrumpfen. Produktion, Auftragseingang und Einkaufsmenge wiesen starke Rückgänge aus, die Beschäftigung sank rapide, und die Lieferzeiten verlängerten sich mit Rekordrate. Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist brachen auf ein neues Allzeittief ein.

Alle Länder-Indizes notierten im März tiefer als im Februar. Italien steckte am tiefsten in der Krise, hier brach der Index auf den tiefsten Wert seit knapp elf Jahren ein. Griechenland, das in den letzten Monaten Spitzenreiter der Rangliste gewesen war, war diesmal Vorletzter.

Die Indizes für Frankreich, Irland und Spanien sanken auf mehrjährige Tiefs, lediglich in den Niederlanden wies der Einkaufsmanagerindex mit einem Wert knapp über 50 ein Mini-Wachstum aus.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

Webseite: https://www.markiteconomics.com/Public/Page.mvc/PressReleases

DJG/apo/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 01, 2020 04:17 ET (08:17 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.